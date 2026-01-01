川普：下令撤回芝加哥、洛杉磯與波特蘭國民兵

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普31日表示，已下令撤回部署在芝加哥、洛杉磯與波特蘭的國民兵部隊，但同時警告，若犯罪率再度上升，聯邦部隊「將會回來」，而且可能以「更不同、也更強硬的形式」重新進駐。

宣布國民兵達成任務

川普透過自家社群平台發文指出，儘管他認為正是因為國民兵進駐，才讓這些城市的犯罪「大幅下降」，政府仍決定將部隊撤離。他強調，「我們會回來，只是時間問題」，暗示一旦治安惡化，聯邦政府將再次出手。

對此，芝加哥、洛杉磯與波特蘭的地方首長以及民主黨人士長期持反對立場，認為相關部署並無必要，並指控川普政府過度擴張聯邦權力，誇大多數屬於和平性質的抗議活動中零星暴力事件，以此作為派兵進駐的理由。相關部署也已引發多起法律訴訟。

部署近半年 持續遭質疑合法性

川普則一再為決策辯護。他表示，聯邦部隊進駐洛杉磯、芝加哥、華盛頓特區、曼非斯與波特蘭，是為了打擊犯罪，並保護聯邦財產與人員免於示威者威脅。

不過，審理地方政府提告案件的多名法官，已多次裁定川普政府逾越權限，並指出並無證據顯示，必須動用軍事力量才能保護聯邦設施免受抗議活動影響。

川普自6月起陸續調動部隊，背景是全美多地爆發反對其強硬移民政策、尤其是加強遣返行動的示威。他也曾以治安失控為由，向華盛頓特區派兵，並接管當地警政權限，但地方犯罪統計數據並未支持其說法。

隨著訴訟進入司法程序，軍方近月來已逐步縮減相關部署規模。官員私下表示，法律戰讓部隊長期處於不確定狀態，也促使聯邦政府重新評估是否繼續維持駐軍。