國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐盟最窮國超車波蘭！　保加利亞成為歐元區第21國

▲▼ 保加利亞加入歐元區。（圖／路透）

▲保加利亞加入歐元區。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

歐盟最貧窮國家保加利亞2026年元旦正式成為第21個改用歐元的國家，超越波蘭、捷克、匈牙利等較富裕國家率先採用歐元。保加利亞2007年加入歐盟，歷時近20年才加入歐元區，這項歷史性轉變在當地引發兩極反應，歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）說，這是個重要里程碑。

BBC、法新社報導，保加利亞自1月1日起展開為期一個月的雙幣制過渡期，民眾可同時使用自1881年以來的貨幣列弗與歐元付款，但找零必須以歐元給付，2月1日後將全面禁用列弗。不過針對這項轉變，當地部分的人支持，也有些人反對。

50歲小企業主托多爾（Todor）表示，他的生意受到高通膨影響，銷售額下滑，「我不想要歐元，也不喜歡被強加這項改變。如果舉辦公投，我估計70%民眾會投反對票」。不過在首都索菲亞（Sofia）的60歲茶店老闆恩涅夫（Ognian Enev）則持正面態度，「整體而言這是好事，只是技術性改變，這不會困擾我」。

為了讓貨幣進行轉換，保加利亞所有商家2025年8月就開始以2種貨幣標價，1歐元大約等同2列弗。政府為了消除民眾對物價可能上漲的擔憂，設立消費者權益保護機制，部分價格向下修正，例如索菲亞大眾運輸票價將小幅下降。

另外，為消除主權流失疑慮，新歐元硬幣背面設計採用保加利亞象徵，1歐元硬幣設計選用在世期間就被尊為聖人的隱修士St Ivan of Rila，2歐元則是18世紀僧侶、民族復興鬥士Paisius of Hilendar，更小面額的硬幣則印有8世紀岩雕馬達拉騎士圖案。

新貨幣上路究竟會對保加利亞整體產生何種影響，是當地人關心的問題。其他國家的經驗大致分為兩種，一種是成功的「波羅的海模式」，把歐元採用與精簡行政、鼓勵投資及打擊貪腐等改革相結合，另一種是陷入多年經濟停滯的「義大利模式」。恩涅夫直言，「我擔心我們會變得比較像義大利」。

更多新聞
