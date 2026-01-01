澤倫斯基：烏俄和平協議「進度只剩10%」　但關鍵問題仍未解決

▲烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄烏和平協議進度還剩最關鍵的10%。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基2025年12月31日透露，烏克蘭與俄羅斯距離達成和平協議的進度已達90%，但最後10%卻也是最關鍵的部分，將決定烏克蘭與歐洲的未來，至今還未獲得解決。

根據《法新社》報導，澤倫斯基在Telegram發表的新年前夕演說中強調，基輔渴望終結這場戰爭，但絕不會「無條件妥協」。他明確表示，任何和平方案都必須包含強有力的安全機制，確保俄國無法再次發動攻擊。

澤倫斯基說道，「和平協議已經完成了90%，剩下的10%卻不僅只是數字上的差距，剩下的10%將決定和平的命運，以及烏克蘭和歐洲的未來。」

目前談判的最大障礙仍是領土問題。俄羅斯總統普丁堅持要完全控制烏東頓巴斯地區，但澤倫斯基對此深表懷疑。他認為即使烏軍從頓巴斯撤出，莫斯科也不會停止侵略野心。

澤倫斯基更直言批評俄方的承諾不可信，他說，「當『退出頓巴斯，一切就會結束』這樣的話從俄文翻譯成烏克蘭文、英文、德文、法文，事實上，翻成世界上任何一種語言，聽起來同樣是欺騙。」

美國持續在莫斯科與基輔之間斡旋，希望促成雙方都能接受的和平框架，但在戰後版圖劃分這個核心議題上，談判仍陷入僵局。