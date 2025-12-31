以為尪在睡覺！她掀開被子驚見「爆頭屍」　子彈貫穿太陽穴滿身血

▲警方在屍體旁尋獲一把土製手槍。（圖／翻攝自Khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國一名女子下班返家後，以為丈夫蓋著棉被躺在沙發上睡覺，上前準備叫醒對方並掀開被子時，竟驚見血跡滿布，才發現丈夫早已死亡。警方發現死者的左側太陽穴有中槍痕跡，而屍體旁也有一把自製槍枝，因此初步研判為自殺。

根據Khaosod報導，當地警方29日晚間9時30分接獲通報稱，北欖府一間民宅發生命案。警方會同鑑識人員、法醫及救護人員趕抵現場，在客廳沙發上發現一名已經明顯死亡的34歲男子。

死者身體側躺在沙發上，身上被棉被覆蓋，地面則鋪有吸水墊。經初步驗屍，死者左側太陽穴有槍傷，子彈從左側射入貫穿右耳後方，而死者身旁還發現一把口徑0.38的土製手槍。警方在槍膛內找到一枚同口徑彈殼，並在枕頭中發現貫穿的子彈頭。

死者34歲的妻子向警方表示，丈夫上個月因腸阻塞住院開刀，術後返家休養期間，公司主管以他生病為由，要求他離職，讓丈夫承受極大心理壓力。她說，「我一直試著安慰他，陪他聊天。」前一晚深夜，丈夫曾拿槍給她看，她立即搶走藏起來，丈夫隨後下樓在沙發休息，因為上樓梯對他來說很吃力。

29日早上，妻子如往常帶著孩子出門工作賣東西，最後一次透過家中監視器看到丈夫是當天上午10時，當時還看見他起身上廁所，並無異狀。直到晚間8時下班返家，看到丈夫蓋著被子躺在沙發上。

她原本以為丈夫在睡覺，然而多次呼喚沒有回應，掀開被子後發現有血跡，嚇得她立刻將孩子帶離房子，並打電話給母親求助。

警方初步研判，死者因病情惡化導致失業，心理壓力過大選擇輕生，並在自殺前用被子覆蓋自己。不過最終死因仍需等待法醫解剖報告，特別是火藥殘留檢驗結果，才能做出確切的結論。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995