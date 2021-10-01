空腹睡覺會變瘦！運動員分享「空腹睡眠減肥法」　掌握7原則2月瘦5Kg

▲日本職業摔跤手靠著「空腹睡眠減肥法」成功控制體重。（示意圖／pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

減重一直是許多怕變胖者努力的目標，但對沒有運動習慣且容易被食物吸引的人來說，怎麼樣才能維持體重又顧好身體，可是一門學問。最近有一名日本職業摔跤手，大方分享他的「空腹睡眠減肥法」，只要遵守7個原則，想在2個月內瘦5公斤不是問題，方法受到內科醫師肯定，一時間在網路上備受關注。

根據日本媒體「8760 by postseven」報導，內科副主任工藤孝文博士指出，人在睡眠時，身體會分泌激素增加新陳代謝，如果這時又是在空腹的狀態下，就會分解脂肪轉成能量。也就是說，睡眠與空腹是影響脂肪燃燒的關鍵，兩者結合就是「空腹睡眠」，且睡眠時間在6個半到7個小時會是最好效果。

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日本職業摔跤選手吉野達彦也表示，他過去曾試過各種嚴格的訓練及瘦身方法，但都因無法堅持而失敗。後來，他開始「空腹睡眠減肥法」，靠著幾個簡單的飲食及生活原則，成功讓他改善了體態，這種不需要劇烈運動就能輕鬆瘦身，也是他持續最久的一種控制體重的方法。他評估，以一位50公斤的女性而言，只要持續2個月，有望減去5公斤。

吉野公開「空腹睡眠減肥法」的7大生活原則：

1.早、中、晚一定要攝取蛋白質

雖然控制飲食很重要，但蛋白質的攝入是必要的。對正在減肥的女性來說，一天最好攝取「體重值x 2」的克數，舉例來說，50公斤就要吃100公克。便利商店賣的肌肉沙拉，125公克中就含有30公克蛋白質，所以非常容易達標。

2.只在白天吃碳水化合物（糖和膳食纖維）

不吃碳水化合物一定能減肥，但通常持續不久，體重也回彈很快，所以允許一天在兩餐中食用澱粉類食物，但是吃什麼和吃多少需要注意。最好是選擇糙米、飯糰這類不會讓血糖急劇上升的主食，少吃麵包和白米飯。

3.早餐吃飽、午餐8分飽、晚餐6分飽

重要的是，在一天之中逐漸減少進食量，但是血糖下降也可能引起暴飲暴食，所以也不能吃太少。

4.一天喝三公升的水

喝水能增加基礎代謝，零卡的飲料也可以，每天的目標是3公升。

▲喝水能提升身體代謝率。（圖／翻攝自pixabay）

5.白天不空腹

如果白天空腹，肌肉會開始分解，反而讓基礎代謝率下降，因此可以吃點小點心，堅果類就是很好的選擇。

6.控制酒精攝取

很多人都以為喝酒不影響減肥，但其實酒精會讓體內停止燃燒脂肪，降低瘦身效果。

7.睡前五小時不吃東西

這是最重要的一點，但如果真的很餓，可以吃一點零熱量的優格和果凍。