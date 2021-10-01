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抗議AIDA！10國下架國旗挺台灣　吳崢感動：是時候可以有點自信了

▲吳崢。（資料照／記者李毓康攝）

▲吳崢。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

2021自由潛水世界錦標賽9月28日轉播中無預警撤下青天白日滿地紅國旗，據悉是受到中國干預；而除台灣隊表達抗議外，日美韓等10會員國主動要求下架自家國旗，聲援我方，最後主辦方國際自由潛水發展協會（AIDA）透過官網對此事發聲明道歉。對此，台北市議員林亮君特助吳崢1日表示，是時候台灣人可以有點自信了，越來越多跡象顯示，抬起頭走自己的路是對的，說出自己的聲音、喊出自己的名字是對的。

針對此次國旗遭撤事件，吳崢1日上午在臉書表示，這是所有台灣人都非常熟悉的情境，中國單方面擺出「有他沒我、有我沒他」的姿態，「反正我就是這樣，要怎麼做你們自己看著辦」。在過去雖然憤怒，但我們也習慣了台灣成為被犧牲的那一邊；然而這次不一樣，日本先站了出來，稱「我們不能坐視只有台灣被打壓，我們希望和台灣一起分擔痛苦」，接著，俄羅斯、美國、克羅埃西亞、荷蘭、澳洲、韓國、法國、德國、斯洛維尼亞，通通都要求那也把自家國旗一起移除，最後AIDA也在官網道歉。

「多麼讓人熱淚盈眶的新聞。」吳崢說，或許有些人會覺得這沒什麼，小小的體育賽事無法扭轉大的國際局勢，台灣人不要自嗨。但我們不要忘記，一些國際上最強的承諾，像是《共同防衛條約》、《美日安保條約》，說到底的精神也就是「他的事就是我的事」、「你打他就是打我」。而國與國間能否形塑這麼強力的連結，背後平日國民情感的累積絕對也是關鍵的一環。

「我想，是時候台灣人可以有點自信了，過去幾年我們走的路並沒有錯。」吳崢表示，台灣內部一直有種聲音，認為我們不能得罪中國，如果和中國關係搞砸了，哪天轉過身來發現後面空蕩蕩的只有自己，台灣只能獨自面對中國的報復。所以面對打壓，我們要委曲求全、要笑臉迎人、要「識大體」。

吳崢繼續說，但現在已經越來越多跡象顯示，抬起頭走自己的路是對的，說出自己的聲音、喊出自己的名字是對的，講清楚，人家才知道原來我們和中國不一樣，台灣是民主與自由的夥伴，我們會用行動力挺我們的朋友，如同朋友們支持我們一樣。他最後也強調，「We are not alone」（我們不孤單）。

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