印度3寶媽路邊「搭便車」！遭2男輪流性侵2.5小時　甩車外險毀容

▲廂型車作案過程遭監視器拍下。（圖／翻攝自新德里電視台）



記者王佩翊／編譯

印度德里近郊法里達巴德市驚傳駭人性侵案，一名育有3名子女的婦女返家途中，遭2名年輕男子誘騙上車，慘遭連續性侵、毆打超過2小時，最後在凌晨時分從高速行駛中的車輛被丟到路上，臉部重傷送醫。

根據《每日郵報》報導，當地警方透露，被害女子12月29日晚間在路邊等車時，一輛廂型車停在她面前，車上兩名男子佯裝好心，聲稱會載她回家。然而等被害人上車後，車子卻駛向另一個方向，兩人隨即在車上輪流性侵被害婦女。

警方表示，「嫌犯們在車內對她實施長達約2個半小時的暴行，期間不斷威脅阻止她反抗。」直到12月30日凌晨3時許，嫌犯將受害者從行駛中的車輛推下，被害人墜地後臉部嚴重受創，大量出血倒臥路邊，傷勢慘不忍睹。

被害女子在稍微恢復意識後，多次撥打電話給姊姊求援。姊姊回撥後驚覺事態嚴重，立即偕同家人趕赴現場，將重傷的她緊急送醫。醫師診療後在其臉部縫合10至12針，所幸目前生命徵象已趨穩定。

醫療人員指出，患者目前仍處於極度驚嚇狀態，心理創傷嚴重，尚無法向警方提供正式證詞。據了解，受害婦女雖已婚但因家庭糾紛與丈夫分居，獨自撫養3名子女。

警方目前已將兩名嫌疑人逮捕歸案，作案用的廂型車也被查獲，相關調查仍在持續進行中。