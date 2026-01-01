　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度3寶媽路邊「搭便車」！遭2男輪流性侵2.5小時　甩車外險毀容

▲▼印度3寶媽路邊「搭便車」！遭2狼男輪流性侵2.5小時　甩車外重傷。（圖／翻攝自新德里電視台）

▲廂型車作案過程遭監視器拍下。（圖／翻攝自新德里電視台）

記者王佩翊／編譯

印度德里近郊法里達巴德市驚傳駭人性侵案，一名育有3名子女的婦女返家途中，遭2名年輕男子誘騙上車，慘遭連續性侵、毆打超過2小時，最後在凌晨時分從高速行駛中的車輛被丟到路上，臉部重傷送醫。

根據《每日郵報》報導，當地警方透露，被害女子12月29日晚間在路邊等車時，一輛廂型車停在她面前，車上兩名男子佯裝好心，聲稱會載她回家。然而等被害人上車後，車子卻駛向另一個方向，兩人隨即在車上輪流性侵被害婦女。

警方表示，「嫌犯們在車內對她實施長達約2個半小時的暴行，期間不斷威脅阻止她反抗。」直到12月30日凌晨3時許，嫌犯將受害者從行駛中的車輛推下，被害人墜地後臉部嚴重受創，大量出血倒臥路邊，傷勢慘不忍睹。

被害女子在稍微恢復意識後，多次撥打電話給姊姊求援。姊姊回撥後驚覺事態嚴重，立即偕同家人趕赴現場，將重傷的她緊急送醫。醫師診療後在其臉部縫合10至12針，所幸目前生命徵象已趨穩定。

醫療人員指出，患者目前仍處於極度驚嚇狀態，心理創傷嚴重，尚無法向警方提供正式證詞。據了解，受害婦女雖已婚但因家庭糾紛與丈夫分居，獨自撫養3名子女。

警方目前已將兩名嫌疑人逮捕歸案，作案用的廂型車也被查獲，相關調查仍在持續進行中。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」：不想去濟州島被當盤子

快訊／川普證實美軍俘虜委內瑞拉總統　南韓李在明準備撤僑計畫

日本知名香鬆「永谷園」宣布回收6360包！　警告：誤食恐過敏

快訊／川普宣布：已抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

軍事行動進行中！　美航空總署：商業航班禁飛委內瑞拉空域

計程車後座「肉體交疊」活春宮照片曝！　泰司機怒控俄國情侶檔

酷航爆內賊！31歲空少「飛機上偷現金」366次　2年內得手97萬

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」：不想去濟州島被當盤子

快訊／川普證實美軍俘虜委內瑞拉總統　南韓李在明準備撤僑計畫

日本知名香鬆「永谷園」宣布回收6360包！　警告：誤食恐過敏

快訊／川普宣布：已抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

軍事行動進行中！　美航空總署：商業航班禁飛委內瑞拉空域

計程車後座「肉體交疊」活春宮照片曝！　泰司機怒控俄國情侶檔

酷航爆內賊！31歲空少「飛機上偷現金」366次　2年內得手97萬

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」驚人近況曝

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

才傳過勞送醫！古天樂驚喜宣布「1月8日空降台灣」　攜宣萱睽違10年見影迷

蔡依林跨年喊成「2024」　粉絲誇她比煙火漂亮

國際熱門新聞

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

即／川普出手！　委內瑞拉宣布緊急狀態

瑞士酒吧天花板起火沒人跑！還在熱舞狂歡

計程車活春宮！泰司機怒曝「肉體交疊」照

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」

美航空總署：商業航班禁飛委內瑞拉空域

酷航爆內賊！31歲空少「偷機上現金97萬」

瑞士酒吧首位罹難者確認　16歲高球新星殞命

即／委內瑞拉首都深夜「連傳爆炸巨響」

瑞士酒吧成熔爐！　17歲少年1動作救無數人

快訊／墨西哥發生6.5強震

台積電ADR大漲5.19％！　AI持續點火美股收高319點

更多熱門

相關新聞

印度超車日本！躍升全球第4大經濟體

印度超車日本！躍升全球第4大經濟體

印度政府在最新公布的年終經濟回顧中指出，印度經濟總量已超越日本，躍升為全球第4大經濟體，官方並設定目標，希望在未來約3年內取代德國，晉升全球第3大，目前位居1、2名的分別為美國及中國。

求婚被拒火大！　男夜店朝人妻開槍

求婚被拒火大！　男夜店朝人妻開槍

苗栗柴刀男隨機攻擊！檢方聲請羈押

苗栗柴刀男隨機攻擊！檢方聲請羈押

26歲泰男與友「聯手性侵」16歲少女！

26歲泰男與友「聯手性侵」16歲少女！

高雄女壽險公司「亮刀」！警壓制畫面曝

高雄女壽險公司「亮刀」！警壓制畫面曝

關鍵字：

性侵案件印度法里達巴德廂型車警方逮捕婦女受害

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面