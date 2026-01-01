　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁新年演說喊「終將勝利」！　俄66％民眾不領情盼盡快和談

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯總統普丁於31日發表年度除夕演說。在俄國社會對戰爭日益疲乏、希望衝突能夠落幕的氛圍下，普丁僅用不到30秒提及烏克蘭戰事，但仍對前線官兵喊話，向軍人保證俄羅斯人民的支持，「我們終將勝利」。

普丁對軍人信心喊話

普丁在以克里姆林宮外牆為背景的簡短談話中表示，戰場上的官兵正肩負為「祖國、真理與正義」而戰的使命，並強調國家命運與人民密不可分，這種團結確保了俄羅斯的主權與安全。他特別向參與對烏作戰的部隊致敬，稱他們為英雄，並說：「我向你們保證，在這個新年夜，俄羅斯數百萬人民與你們同在。祝我們所有的士兵和指揮官新年快樂！我們相信你們，也相信我們終將勝利。」

外界普遍認為，這次演說內容相對平淡，延續過去2年的基調，將俄羅斯描繪為一個團結一致、為更好未來奮鬥的「大家庭」。分析指出，與2022年戰爭爆發約10個月後相比，當時普丁站在一群穿著軍裝的官員面前，花近9分鐘猛烈抨擊「虛偽的西方」；今年的演說全程僅約3分鐘，語氣明顯收斂。

普丁壓力大　66%民眾期待俄烏和談

民調數據顯示，歷經近4年的戰爭，俄羅斯社會對結束衝突的期待持續升高。根據獨立民調機構列瓦達中心12月公布的調查，66%的俄國民眾支持與烏克蘭進行和談，創下2022年以來新高；支持持續戰爭者僅剩25%，為歷史最低水準。

儘管民意出現變化，普丁在談判立場上仍幾乎沒有鬆動。他目前所展現的最大「讓步」，僅是要求烏克蘭交出頓內茨克地區尚未被俄方控制的部分領土，而非要求全面交出莫斯科於2022年宣稱併吞的4個地區。此外，普丁在此次演說中，也未提及美國前總統川普（Donald Trump）近來的調停努力，或任何改善俄美關係的可能性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」
才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」：不想去濟州島被當盤子

快訊／川普證實美軍俘虜委內瑞拉總統　南韓李在明準備撤僑計畫

日本知名香鬆「永谷園」宣布回收6360包！　警告：誤食恐過敏

快訊／川普宣布：已抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

軍事行動進行中！　美航空總署：商業航班禁飛委內瑞拉空域

計程車後座「肉體交疊」活春宮照片曝！　泰司機怒控俄國情侶檔

酷航爆內賊！31歲空少「飛機上偷現金」366次　2年內得手97萬

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」：不想去濟州島被當盤子

快訊／川普證實美軍俘虜委內瑞拉總統　南韓李在明準備撤僑計畫

日本知名香鬆「永谷園」宣布回收6360包！　警告：誤食恐過敏

快訊／川普宣布：已抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

軍事行動進行中！　美航空總署：商業航班禁飛委內瑞拉空域

計程車後座「肉體交疊」活春宮照片曝！　泰司機怒控俄國情侶檔

酷航爆內賊！31歲空少「飛機上偷現金」366次　2年內得手97萬

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」驚人近況曝

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

才傳過勞送醫！古天樂驚喜宣布「1月8日空降台灣」　攜宣萱睽違10年見影迷

蔡依林演唱會結束：想衝回家　許願「想下午兩點開始唱」

國際熱門新聞

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

即／川普出手！　委內瑞拉宣布緊急狀態

瑞士酒吧天花板起火沒人跑！還在熱舞狂歡

計程車活春宮！泰司機怒曝「肉體交疊」照

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」

美航空總署：商業航班禁飛委內瑞拉空域

酷航爆內賊！31歲空少「偷機上現金97萬」

瑞士酒吧首位罹難者確認　16歲高球新星殞命

即／委內瑞拉首都深夜「連傳爆炸巨響」

瑞士酒吧成熔爐！　17歲少年1動作救無數人

快訊／墨西哥發生6.5強震

台積電ADR大漲5.19％！　AI持續點火美股收高319點

更多熱門

相關新聞

俄國曝光普丁官邸遭攻擊影片！

俄國曝光普丁官邸遭攻擊影片！

俄羅斯國防部釋出一段影像資料，宣稱畫面顯示的是遭擊落的無人機殘骸，並透過官方簡報指出，該影片意在證實烏克蘭本週曾企圖對俄羅斯總統普丁官邸發動攻擊，以反駁基輔否認相關行動的說法。

快訊／軍演剛落幕　習近平新年賀詞：統一歷史大勢不可阻擋

快訊／軍演剛落幕　習近平新年賀詞：統一歷史大勢不可阻擋

2026列新年目標先看！醫示警「加法陷阱」　靠1心法解除焦慮

2026列新年目標先看！醫示警「加法陷阱」　靠1心法解除焦慮

又點名台灣！俄石腦油買太兇

又點名台灣！俄石腦油買太兇

普丁40億豪華宮殿！內建完整私人醫院　巨型鍍金浴室還有凍齡設備

普丁40億豪華宮殿！內建完整私人醫院　巨型鍍金浴室還有凍齡設備

關鍵字：

普丁俄羅斯新年烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面