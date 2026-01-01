普丁新年演說喊「終將勝利」！　俄66％民眾不領情盼盡快和談

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯總統普丁於31日發表年度除夕演說。在俄國社會對戰爭日益疲乏、希望衝突能夠落幕的氛圍下，普丁僅用不到30秒提及烏克蘭戰事，但仍對前線官兵喊話，向軍人保證俄羅斯人民的支持，「我們終將勝利」。

普丁對軍人信心喊話

普丁在以克里姆林宮外牆為背景的簡短談話中表示，戰場上的官兵正肩負為「祖國、真理與正義」而戰的使命，並強調國家命運與人民密不可分，這種團結確保了俄羅斯的主權與安全。他特別向參與對烏作戰的部隊致敬，稱他們為英雄，並說：「我向你們保證，在這個新年夜，俄羅斯數百萬人民與你們同在。祝我們所有的士兵和指揮官新年快樂！我們相信你們，也相信我們終將勝利。」

外界普遍認為，這次演說內容相對平淡，延續過去2年的基調，將俄羅斯描繪為一個團結一致、為更好未來奮鬥的「大家庭」。分析指出，與2022年戰爭爆發約10個月後相比，當時普丁站在一群穿著軍裝的官員面前，花近9分鐘猛烈抨擊「虛偽的西方」；今年的演說全程僅約3分鐘，語氣明顯收斂。

普丁壓力大 66%民眾期待俄烏和談

民調數據顯示，歷經近4年的戰爭，俄羅斯社會對結束衝突的期待持續升高。根據獨立民調機構列瓦達中心12月公布的調查，66%的俄國民眾支持與烏克蘭進行和談，創下2022年以來新高；支持持續戰爭者僅剩25%，為歷史最低水準。

儘管民意出現變化，普丁在談判立場上仍幾乎沒有鬆動。他目前所展現的最大「讓步」，僅是要求烏克蘭交出頓內茨克地區尚未被俄方控制的部分領土，而非要求全面交出莫斯科於2022年宣稱併吞的4個地區。此外，普丁在此次演說中，也未提及美國前總統川普（Donald Trump）近來的調停努力，或任何改善俄美關係的可能性。