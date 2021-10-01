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才剛喊「恢復兩韓通話」...馬上又試射飛彈！金正恩在玩什麼把戲？

▲▼北韓9月30日試射「反航空」地對空飛彈。（圖／路透社）

▲北韓9月30日試射「反航空」地對空飛彈。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近來北韓（朝鮮）的軍事動向頻頻，在9月內連續4度試射各種飛彈，並在短時間內向南韓、美國發表談話，顯示其在外交應對策略更具機動性，採取「兩面手法」、「軟硬兼施」來引導南韓，致力掌握兩韓關係上的話語權，這也導致南韓難以猜測北韓真正的意圖。

北韓先是於9月11日試射2枚遠程巡弋飛彈、9月15日試射短程彈道飛彈，9月24至25日朝鮮勞動黨副部長金與正兩度在談話中釋出善意，表示在互相尊重下考慮舉行兩韓元首峰會，沒想到北韓又於9月28日試射極超音速飛彈，而其最高領導人金正恩9月29日在施政演說時表示將於10月初恢復兩韓通話，豈料北韓又於9月30日試射地對空飛彈。

▼北韓官媒證實，在慈江道龍林郡都陽里試射極超音速飛彈「火星-8型」。（圖／路透社）

▲▼北韓官媒證實，在慈江道龍林郡都陽里試射極超音速飛彈「火星-8型」。（圖／路透社）

▲▼金正恩29日在第14屆第5次最高人民會議的第2天議程上發表施政演說。（圖／路透社）

▲金正恩在施政演說承諾，10月初起將重啟兩韓聯絡頻道。（圖／路透社）

南韓媒體《韓聯社》指出，北韓近1個月內的舉動讓南韓文在寅政府在心情上如同「洗三溫暖」，一下是溫泉、一下是冷泉，讓頻頻被平壤當局打臉、潑冷水的南韓文在寅政府與外交當局在應對上傷透腦筋，在兩韓關係上失去話語主導權，只能被動回應北韓要求。

去年平壤當局不滿南韓坐視脫北者團體空飄反體制傳單，金與正震怒下令炸毀位於開城工業區的兩韓聯合辦事處、並斷絕兩韓聯絡頻道，今年金正日與南韓總統文在寅透過書信討論恢復，原本兩韓聯絡頻道已於7月13日恢復，最後卻又因平壤當局不滿美韓舉行聯合軍演而拒接南韓通話。

根據南韓統一部的最新消息，金正恩9月29日在第14屆第5次最高人民會議的施政演說上，承諾10月初起將重啟兩韓聯絡頻道，不過至今（1）日上午9時北韓卻仍未回應來自南韓的通話請求，而東海（日本海）、西海（黃海）地區軍事通訊頻道也未獲北韓的回應。

▲▼北韓宣布停止對兩韓間所有聯繫頻道。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲北韓今（1）日仍選擇拒回南韓通話。（示意圖／達志影像／美聯社）

《韓聯社》分析，其實最近北韓一冷（試射飛彈）、一熱（透過對外談話釋出正面回應）的態度，可能和金與正的談話高度相關！金與正在9月24、25日的談話中表示兩韓基於互相尊重，要求南韓應撤除對北韓的雙重標準態度，她認為南韓一方面在進行飛彈試射時強調是對北韓的「威懾武力」、一方面在看到北韓在試射飛彈後，又將之定調為「軍事挑釁」。

而金正恩在9月29日的施政演說上也表示，「我方絕對沒有軍事挑釁南朝鮮（南韓）的目的與理由、更沒有要加害南朝鮮當局的想法」。這顯示出，北韓其實希望南韓能將強化國防武力、尋求南北韓關係和平的這兩個層面問題分開來看。

►北韓不到2天「又射了」！昨試射新研發「反航空」地對空飛彈
►金正恩「現蹤」怒批美國：拜登太狡猾！　承諾10月初恢復兩韓通話

　北韓今年（2021）飛彈試射一覽：

1月22日：在平安北道龜城市朝西海（黃海）試射2枚巡弋飛彈
3月21日：在平安北道溫泉郡朝西海（黃海）試射2枚巡弋飛彈
3月25日：在咸鏡南道咸州一帶朝東海（日本海）試射2枚彈道飛彈
9月11至12日：試射新型遠程巡弋飛彈，據稱飛行1500公里後成功擊中目標，位置不詳
9月15日：在平安南道陽德郡的鐵路列車朝東海（日本海）試射2枚短程彈道飛彈
9月28日：在慈江道龍林郡都陽里朝東海（日本海）試射極超音速飛彈「火星-8型」
9月30日：試射「反航空」地對空飛彈

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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