高鐵「五倍券專案」出爐！紙本花1千送5折票　數位綁定雙人打55折

▲振興五倍券下月上路，可用於交通、旅遊等各方面。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

振興五倍券將於下月上線，民眾可使用五倍券購買商品，台灣高鐵公司推出五倍券專案，分為紙本、數位優惠，還有套裝旅遊的優惠。只要在時限內使用五倍券一千元購買高鐵商品，即可獲贈5折高鐵車票；使用數位綁定則享有雙人車票55折的優惠。

台灣高鐵振興五倍券專案共推出紙本券滿額送、雙人55折、五星自由行、自駕輕鬆升級四項超值優惠，搭配飯店聯票、10月通勤有禮等優惠專案。

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各專案均適用「會員搭乘再享50點」限時優惠，TGo會員於10/1~12/31期間搭高鐵，除原累積之點數外，另加贈50點紅利點數 （活動期間每會員限回饋乙次）。

高鐵TGo會員持紙本五倍券於10/8至10/31間至高鐵車站售票窗口，單次使用五倍券金額滿1,000元，即贈送「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」一張，滿2,000元送兩張，依此類推，每人每次最多贈送5張，限量10萬張，送完為止。贈送之「5折乘車票兌換券」可在2021/12/1至2022/4/30期間使用。

▲高鐵公布振興五倍券專案。（圖／記者李毓康攝）

雙人同行的旅客自10/8起透過台灣高鐵網路訂票系統 「雙人55」專區購買搭乘日期為2021/11/5至2022/1/20之指定車次標準車廂全票兩張，且立即付款，就有機會享55折的限量優惠。本專案銷售至發車前第5天，優惠座位數量有限、售完為止。

五星自由行提供高鐵標準車廂對號座來回車票搭配五星飯店住宿超值優惠價格，專案搭配飯店包括台北、台中、嘉義、台南、高雄等地知名五星級飯店。

以平日兩人成行、高雄出發且入住台北晶華酒店為例，每人只要2,990元，相當於來回車票加10元即可輕鬆入住五星飯店，平日出發再享升等豪華客房，即日起開放預購（適用出發日期自10/8起），使用五倍券付款，滿5,000元再贈「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」1張。

▲高鐵與多家飯店合作，盼能刺激國旅商機。（圖／記者蔡玟君攝）

自駕輕鬆升級專案提供高鐵來回車票搭配租車，適用取車車站包括台北、台中、嘉義、台南、左營五站，高鐵來回車票加36小時租車。

以兩人成行、台北出發到左營為例，每人只要3,179元起，相當於高鐵來回車票+199元就送36小時租車，再享免費天天車型升等。即日起開放預購（適用出發日期自10/8起），使用五倍券付款，滿5,000元再贈「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」1張。

高鐵公司也推出飯店聯票，透過飯店官網訂房，除享專案房型優惠外，長榮集團6館及晶華集團12館，加購高鐵車票再享6折，另有118家優質飯店，加購高鐵車票亦可享65折，10/5起開放預訂（適用出發日期自10/8至12/29）。

另外，受到疫情影響，高鐵停售自由座，通勤族哀鴻遍野，高鐵為減輕通勤族負擔，將於10月持續實施「通勤有禮專案」，凡TGo會員於活動期間（10/1至10/31）購買同一區間（含去回程）對號座車票次數達34次（含）以上，並完成搭乘者，即可享有相當於75折優惠回饋。

高鐵公司11月初將統計符合資格者，將購票總額25%轉成TGo紅利點數，並於11/10歸入TGo會員帳戶，搭乘越多回饋越多，每個會員帳戶回饋上限為62次。依據政府公布的防疫指引，如10/31前提前恢復自由座服務，本項短期優惠之活動期間及適用條件將按全車對號座實施天數機動調整。·