高鐵沒自由座！通勤族「每月多花2千元↑」　交通部擬提案鬆綁

▲高鐵停售自由座。（圖／記者李毓康攝）



記者李宜秦／台北報導

國內疫情趨緩，指揮中心陸續鬆綁多項防疫措施，在大眾運輸方面，雖然台鐵開放電子票證搭車，高鐵卻仍禁售自由座，對此許多通勤族叫苦連天。高鐵公司指出，已多次向交通部反應，希望能儘速恢復販售自由座，以提高上下班尖峰時段的運能。交通部表示，最快下周向指揮中心提案鬆綁。

新冠肺炎爆發後，指揮中心下令高鐵、台鐵停售自由座，近日疫情趨緩，台鐵也早已恢復開放電子票證搭車，換言之，旅客可刷電子票證入站後，以站票搭乘自強號等列車，有效舒緩上下班通勤旅客。

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反觀高鐵則是至今仍停售自由座、定期票等，全車維持對號座，雖然班次已恢復至疫情前的數量，對於通勤族旅客而言，在上下班時仍一位難求，除此之外，通勤族還只能購買全票車票，每月花費也會增加好幾千元。

▲通勤族上下班搭乘高鐵，受到自由座停售影響，每月花費多上千元。（圖／記者李毓康攝）

以過去高鐵定期票試算，桃園－台北30天定期票為4555元，30天內可無限次搭乘，然而礙於自由座停售的規定，旅客只能購買全票，每日來回花費320元，若每月上班22天需花費7040元，比定期票貴2485元。

高鐵公司表示，由於目前尖峰時段班次都已達到上限，無法再多加班次，因此也多次向交通部反應，希望能恢復販售自由座。對此，交通部次長陳彥伯表示，將根據疫情發展、高鐵運能、旅客需求討論，並會同時考量台鐵站票議題，若有具體建議，最快下周會向指揮中心建議，鬆綁自由座停售限制。

另外，高鐵為減輕通勤族負擔，將於10月持續實施「通勤有禮專案」，凡TGo會員於活動期間（10/1至10/31）購買同一區間（含去回程）對號座車票次數達34次（含）以上，並完成搭乘者，即可享有相當於75折優惠回饋。