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3嬤「拋一句話」硬領6份愛心餐　老闆做3個月心累了

記者黃翊婷／綜合報導

部分店家會提供愛心待用餐，供弱勢族群一頓溫飽。新北市一名老闆供應愛心餐將近3個月，雖然經歷不少感人的故事，但最近遇到2件事讓他覺得挺傻眼的，首先是3人組的機車騎士，搶在開店前半小時就要來領；第二同樣是3人組，阿嬤們一來就說，「看你剛剛開店沒客人，我來領愛心餐幫你開市一下」，最後一人各領2份餐點就走，留下無言的他。

▲▼ 週末迪化街人潮，戶外小吃攤販架隔板，顧客用餐、外帶畫面。（圖／記者謝盛帆攝）

▲原PO提供愛心餐，卻遇到一些貪小便宜的人。（示意圖／記者謝盛帆攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書《爆廢公社二館》的文章中提到，提供愛心餐將近3個月，中間經歷不少令人心酸的奮鬥愛情故事，或是感人的家庭扶持親情故事，但最近遇到2件事情讓他覺得很傻眼，「今天（指9月30日）早上6點半，一組3人分騎機車前來領愛心餐，由於我還沒煮好，也希望讓我先做幾筆小生意，開市一下，再開始發愛心餐，就請他們稍微到市場走走再過來。」

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原PO接著說，等到早上7點開始營業，攤子剛擺好、東西剛就位，就有3位阿嬤騎腳車過來，其中一人開口就說，「頭家（老闆的意思），看你剛剛開店沒客人，我來領愛心餐幫你開市一下」，當下聽到這句話其實挺無言的，但還是保持微笑回答，「阿姨，開市是要有收錢才算開市喔，拿愛心餐免費的不算」，對方則說「喔喔，我不知道，沒做過生意」。

此時，原PO請阿嬤們大約晚半個小時再來，結果她們一人各領走2份餐點就騎走了，「留下無言的我，看著她們遠去的背影。」事後越想越無奈，才決定上網PO文吐苦水，「愛心好難做。」

其他網友看完原PO的經歷，紛紛留言安慰他，「這些人有夠沒禮貌，謝謝你的善心」、「感覺阿嬤不是買不起，只是在利用別人的愛心，祝你生意興隆」；也有人建議，「可以選在固定日期、特定時間提供愛心餐，畢竟愛心要做，還是要顧好自己的生意」、「或許可以換個方式，例如自備容器、限取單人份、每次只能領一份等等，避免愛心被濫用，加油」。

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