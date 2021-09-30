醫護被嫌髒都是傳染源　護理師一句「我還是會救你」感動9千人

記者黃翊婷／綜合報導

雖然台灣新冠肺炎疫情逐漸趨緩，但還是有部分民眾對醫護人員抱持不友善的態度。一名護理師28日在臉書PO文感嘆，每天幫病患把屎把尿，什麼臭的、血腥的都要接觸，卻被民眾嫌棄醫院很髒、醫護人員都是傳染源，「無論再怎麼髒，我們還是會救你！我就問，醫護人員到底有多髒呢？」

▲原PO抱怨醫護人員被嫌棄很髒。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO在臉書《爆廢公社公開版》PO文提到，「你們很髒，醫院很髒」、「你們醫護人員都是傳染源」等話聽起有些令人心碎，每天幫病患把屎把尿、翻身拍背、抽痰換藥，什麼臭的、噁心的、血腥的都要接觸，還要面對各種有理或無理的要求，幾乎都已經變成醫護人員的常態。

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「無論再怎麼髒，我們還是會救你！」原PO坦言，疫情真的非常考驗人性，面對這段期間受到的言語暴力，還是希望大家可以尊重每一位醫護人員，「我就問，醫護人員到底有多髒呢？」

這篇文章公開至今，已有超過9000人按讚分享，大家紛紛留言力挺原PO，「有你們在，疫情期間才得已安定，辛苦了」、「你們是天使的化身」、「叫那些人生病就不要去醫院看病，自生自滅吧」、「他們心裡最髒，全家都髒」、「妳可以反問對方，『你刷馬桶自己也髒嗎？』笑死」。