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Toyz辣妹賽車手女友超硬背景曝　出事一通電話嚇歪友人

▲Toyz超辣網紅女友被起底！　男友販毒後「IG首發文」留言被灌爆。（圖／翻攝自Instagram／_yinyux）

▲Toyz女友奈奈受到牽連。（圖／翻攝自Instagram／_yinyux）

記者崔子柔／綜合報導

《英雄聯盟》S2冠軍選手劉偉健（Toyz）因涉嫌販毒被羈押，他的辣妹網紅女友「奈奈」也被波及，IG一夕之間湧入大量網友，奈奈則緊急關閉留言處理。在Toyz今年3月惡整女友的影片中，奈奈一句「你知道我打給我爸了嗎？」讓其他友人全嚇壞。

奈奈目前在instagram上有超過5.4萬人追蹤，她和Toyz常PO文互相標註放閃，不過除了有個知名的男友外，她的爸爸則是「台灣賽車教父」之陳俊杉，奈奈因此踏入賽車界，16歲時就跳級參加Formula Master測試，當天跑出接近職業車手的成績。

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▲Toyz超辣網紅女友被起底！　男友販毒後「IG首發文」留言被灌爆。（圖／翻攝自Instagram／_yinyux）

▲Toyz與奈奈常在IG放閃。（圖／翻攝自Instagram／_yinyux）

Toyz涉嫌販毒事件爆出後，網友紛紛開始挖出過去的影片，Toyz今年3月曾上演被流氓找麻煩的戲碼來惡整女友，奈奈發現是被整後，怒喊「你們知道我打給我爸了嗎」，身旁友人則紛紛嚇歪「她真的打給她爸了啦」、「不是我整的」，奈奈最後也說「你們真的死定了」。

該影片在近2天又受到關注，網友紛紛留言表示，「看來女友背景真的很硬喔，第一時間不是打給警察、救護車，還打給他爸勒」、「很明顯是因為他爸比警察有用吧」、「從女朋友打給她爸後，周圍朋友震驚的語氣，她爸的來頭應該不小才對」、「原來toyz女朋友當時不敢先打給警察 而是打給她爸的原因是……」。

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