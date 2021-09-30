Toyz有救了！爭取緩刑「有2條路可走」 　知名律師曝成功案例

▲Toyz今凌晨遭台中地院羈押。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

《英雄聯盟》S2世界冠軍、前電競選手Toyz劉偉健因涉嫌販賣大麻煙彈遭台中地檢署聲押，台中地院30日凌晨依涉販賣二級毒品未遂罪遭裁定羈押，未來恐面臨5年以上徒刑。律師李明諭表示，Toyz涉販賣二級毒品「未遂」，若經查是初犯，且於偵查過程中坦承犯罪，刑度可能減輕至2年半至3年，若供出上手且檢警有具體查獲還有可能更輕，以往曾有案例，同為販賣二級毒品未遂的嫌犯，因協助破案功勞重大，最後被輕判到幾乎緩刑。

香港電競好手Toyz涉嫌販賣大麻煙彈，檢察官認其所犯是涉嫌販賣二級毒品，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，昨向台中地院聲請羈押；經審理，法官認為Toyz被控販毒部分為未遂，但由於販毒未遂最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有逃亡之虞，今凌晨裁定准予羈押，未禁止接見、通信。

李明諭表示，大麻屬二級毒品，依據毒品危害防制條例第5條第2項「意圖販賣而持有第二級毒品者，處五年以上有期徒刑，得併科五百萬元以下罰金」，不過若Toyz是初犯，加上在偵查、審判過程中迅速坦承犯罪，刑度就可能減輕到2年半、3年，前提是嫌犯在一審前就馬上承認，若到了二審才認罪就不算，除非法官認為犯後態度良好，仍有機會減刑，但就不會減那麼多。

另外，依據依據毒品危害防制條例第17條第1項，若嫌犯供出上手且專案小組有具體查獲其他正犯或共犯，就有可能再減刑一次。李明諭指出，過去曾有案例，同為販售二級毒品未遂的初犯，因協助破案建立功勞重大，且相當配合檢警調查，法官認其有具悔之心，將他刑度減輕至幾乎緩刑。

李明諭指出，Toyz之所以未被禁見、僅遭羈押，應是他在法官詢問過程中通通坦白，馬上供出上手及下線，法官認已有線索可循遂未禁見，但為求相關可信度，還是予以羈押，並由專案小組依此偵辦。

李明諭說，因販售毒品是重罪，通常刑度較硬，不過法官也會觀察嫌犯後續表現，也為了鼓勵嫌犯從一開始就認罪，讓調查順利進行、具體破壞上游架構，在破案之後，就有可能慎重考慮從寬量刑。不過由於Toyz國籍是香港，即使真的被判處最輕的緩刑，在服完刑期或赦免過後，仍要被驅除出境，未來須過一段時間、通過國安審查，才有可能再進來台灣。

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