連千毅放下「踢歐歪力喊在」鬧版恩怨！溫情一句喊話Toyz：刑安

▲連千毅在直播中表示，已放下和Toyz的恩怨。（圖／翻攝自連千毅臉書、Toyz臉書）

記者閔文昱／綜合報導

《英雄聯盟》S2冠軍選手劉偉健（Toyz）販賣二級毒品大麻，且持有數量宛如中盤商這麼多，29日遭台中地檢署羈押，若調查屬實，未來恐面對無期徒刑或10年以上有期徒刑。對此，曾與Toyz發生「鬧版風波」的直播主連千毅也在直播時喊話，自己已經放下過往的恩恩怨怨，「祝福他能順利交保，重回電競舞台，加油。」

Toyz曾在2019年開直播時，表示想以跟長輩學習的心態，去了解連千毅的直播網站內容，甚至開玩笑「想知道連千毅賣的東西是正貨還是假貨」，不料大批粉絲跟著湧入連千毅直播留言，狂刷「Toyz說不知道東西真的假的，要請他吃漢堡嗎」、「Toyz問你到底是賣真貨還假貨」等，讓連千毅頓時看傻了眼。

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▲由於Toyz是香港人，連千毅拿出1.1萬的人民幣當發財金。（圖／翻攝自連千毅直播）

眼見許多粉絲不斷點名，Toyz也趕緊退出連千毅直播，並求饒「不要鬧了！不要鬧了！千毅大哥我什麼都沒有說！」但還是有許多粉絲在連千毅直播洗板，讓連千毅臉色凝重回應，「踢歐歪力（Toyz）喊在，喊在送你一萬一，人民幣的發財金」，甚至透過香港友人，調查Toyz的身分為何。

連千毅29日在直播中談起這段往事，並透露Toyz這次涉嫌販毒被逮，自己不會落井下石，「我放下過往的恩恩怨怨，祝福他能順利交保，重回電競舞台，加油。」另外，他也在臉書感嘆，很多人不是不努力，而是在成功之後，選擇放逐自己。

▲連千毅在直播中祝福Toyz。（圖／翻攝自連千毅直播）

連千毅喊話，一個人要有自律能力，很多事情要選擇做與不做，「當你拿到世界冠軍的榮耀，身份鍍金了，更要愛惜羽毛！過了這個村，找不到這個店，遇到了，就是面對，刑安。」他也留言區指出，「過了這坎，他會更加成長。」

▼「踢歐歪力喊在」事件始末。

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