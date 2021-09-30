解釋立院前後門10秒差　柯建銘：陳玉珍卡在門前不好開

▲陳玉珍突襲議場。（圖／翻攝陳玉珍臉書）



記者杜冠霖／台北報導

立法院國民黨團昨下午召開記者會指出，9月28日的院會，立法院總務處長打開議場後門讓民進黨立委搶先進入議場，比前門早開了10秒，對此，民進黨團總召柯建銘30日表示，議場前門必須由內往外開啟，7點時，國民黨立委陳玉珍卡在門前方，造成議事人員開啟困難，「才是議場前後開啟有時間差的主因。」

對於國民黨缺席中央政府總預算黨團協商，柯建銘表示，本會期開議以來，國民黨一路採取不理性焦土抗戰策之策略，意圖癱瘓整個立法院運作，不思國民賦予之立法監督行政之職責，每每要行政院長蘇貞昌負責或道歉，卻又不敢真的站上質詢台行使職權，「難道就這麼不敢面對蘇貞昌院長？」

柯建銘指出，在野黨面對執政黨，採取議事抗爭是天經地義，然而資訊掌握不夠確實、策略制定不夠完備，導致議事抗爭失敗，卻轉而怪罪主持議事的蔡其昌不中立，又把失敗之怨氣發洩在議事人員上。

柯建銘表示，今日的中央政府總預算，是國家運作之根本、毫無政治性，國民黨卻又借題發揮，藉故缺席協商，回顧過去國民黨爭相懷疑疫苗採購預算，言必稱要替人民看緊荷包，而到了行使職權的時機，又藉故閃躲，「國民黨真的是嘴巴說一套，做的又是另一套，十足的雙標黨。」

對於國民黨指控議場開門未按照規定，柯建銘表示，從去年監察委員同意權行使時，國民黨阻擋監察院長陳菊進入議場，現任國民黨黨團總召費鴻泰的手還因為推擠被割傷，顯示國民黨本來就是知道議場前後門都是早上七點開門，「現在說前後門開門時間差十秒，指責議事人員不中立，實在貽笑大方。」

對於前後門開門有時間差，柯建銘表示，只要去詢問當天在場委員，就可以知道議場前門必須由內往外開啟，然而7點時，陳玉珍卡在門前方，造成議事人員開啟困難，才是有時間差的主因。柯指出，這些全部都是枝微末節，現在最重要的問題是，國民黨到底要不要總質詢，自己不願意行使職權，又不讓其他黨的立委行使職權，「如此不理性的行為，真的對得起國民的稅金嗎？」