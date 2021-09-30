柯建銘批國民黨不願意行使職權　「真的對得起國民的稅金嗎」

▲柯建銘反問，國民黨請回答到底要不要總質詢、行使立法委員職權。（圖／民進黨團提供）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃30日召集朝野協商，研商「111年度中央政府總預算案」相關事宜，由於國民黨團不參加黨團協商，導致協商無從進行。民進黨團總召柯建銘晚間質疑，國民黨自己不願意行使職權，又不讓其他黨的立委行使職權，如此不理性的行為，「真的對得起國民的稅金嗎？」

游錫堃30日下午召集朝野黨團協商，研商「111年度中央政府總預算案」相關事宜，由於國民黨團拒絕出席，導致會議無法進行。游錫堃表示，國民黨團表明暫不參加，因此今天協商無從進行。

柯建銘晚間指出，國民黨本會期開議以來，一路採取不理性的焦土抗戰策略，意圖癱瘓整個立法院運作，不思國民賦予立法監督行政的職責，每每要行政院長蘇貞昌負責或道歉，卻又不敢真的站上質詢台行使職權，「難道就這麼不敢面對蘇貞昌？」

柯建銘認為，在野黨面對執政黨，採取議事抗爭是天經地義，然而自己資訊掌握不夠確實、策略制定不夠完備，導致議事抗爭失敗，卻轉而怪罪主持議事的立法院副院長蔡其昌不中立，威脅要將其送紀律委員會，又將失敗的怨氣發洩在遵守慣例執行任務的議事人員身上。

柯建銘說明，中央政府總預算是國家運作的根本，可說毫無政治性，國民黨卻又借題發揮、藉故缺席協商，回顧過去國民黨爭相懷疑疫苗採購預算，聲稱要替人民看緊荷包，到了行使職權的時機卻又藉故閃躲，由此可以看出國民黨真的是「嘴巴說一套，做的又是另一套」，十足的雙標黨。

民進黨團副幹事長黃世杰表示，立法院委員調換質詢順序，是常有的事情，根據立法院議事規則第29條，「如經雙方同意者，得互調發言順序」，而立法院採用的議事先例，也有「委員發言順序若需調整，當事人應親自簽名，如以橡皮章或印章提出者，一概不予受理」。

黃世杰說，當日總質詢調換順序的委員都親自簽名，議事人員依法、依例受理，何來議事不中立，國民黨不應惱羞成怒、無端遷怒，為難議事人員。

民進黨團幹事長劉世芳強調，蔡其昌秉公主持會議，依議事規範處理，國民黨不願與蘇貞昌直球對決，透過質詢權行使監督行政院，已有負選民託付，甚者在議場違法攜帶麥克風大聲叫囂，阻撓其他委員行使職權，干擾議事，踐踏國會尊嚴。

劉世芳質疑，如果真的要送紀律委員會，當天國民黨立委鄭麗文把麥克風架砸向主席台，國民黨立委陳玉珍更強搶民進黨立委何欣純的手機，砸向蔡其昌，「這兩位委員是不是更該送紀律委員會？」

民進黨團書記長蔡適應表示，111年度總預算案攸關政府運作，更與民生經濟發展息息相關，行政院已依規定在8月31日函送立法院，游錫堃今天邀集各黨團就相關事宜進行協商，國民黨卻寧願選擇議場焦土杯葛與抗爭，而不願出席協商會議。

蔡適應質疑，國民黨究竟要不要上台質詢，要不要透過質詢權行使監督行政院施政、把關政府的預算，履行憲法賦予立法委員的職權。

有關國民黨團指控，議場開門沒有按照規定的問題，柯建銘則表示，從去年監察委員同意權行使時，國民黨團阻擋監察院長被提名人陳菊進入議場，現任國民黨團總召費鴻泰的手，還因為推擠被割傷，顯示國民黨團本來就是知道，議場前後門都是早上7點開門。

柯建銘批評，國民黨團現在調了錄影帶，發現前後門開門時間差10秒，並據此指責議事人員不中立、違反規則，實在貽笑大方，只要去詢問當天在場的委員，就知道議場前門必須由內往外開啟，然而當下陳玉珍卡在門前方，造成議事人員開啟困難，才是議場前後開啟有時間差的主因。

柯建銘坦言，民進黨過往當在野黨這麼久，從來不曾將自己議事抗爭失利的責任，怪罪在議事人員上，更不曾要脅要將主持議事的主席，送交紀律委員會，而這些全部都是枝微末節。

柯建銘也質疑，現在最重要的問題是，國民黨到底要不要總質詢，到底願不願意行使國民賦予自己的職責，自己不願意行使職權，又不讓其他黨的立委行使職權，如此不理性的行為，「真的對得起國民的稅金嗎？」