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被指坐擁網路機器人大軍　國民黨：是正派光明對抗民進黨匿名假訊息

▲▼國民黨被指坐擁網路機器人大軍。（圖／翻攝國民黨臉書）

▲國民黨被指坐擁網路機器人大軍。（圖／翻攝國民黨臉書）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨中常會拍板主席當選人朱立倫10月5日走馬上任，但有媒體報導，即將卸任的黨主席江啟臣留下「網路機器人大軍」可能成為一項交接難題。國民黨30日表示，本黨以「官方認證」帳號推播正確訊息，對比民進黨過去以匿名、虛假帳號散布假訊息，進行認知作戰、撕裂族群，是正派光明對抗民進黨匿名假訊息。

國民黨指出，黨內於2016年為活化組織，推動「小組LINE化」，將實體黨員小組轉為線上成立LINE群組，至2020年江啟臣上任黨主席後推動數位革新，將本黨LINE官方帳號升級。

國民黨表示，過去LINE官方帳號只有加入後才可以收到官方推播訊息，後續本黨將LINE官方帳號升級主動出擊，任何黨員或支持者可將官方帳號邀請至LINE群組中，主動推播訊息到群組內，達到即時、有效溝通的功能。

國民黨指出，對比民進黨過去以匿名、反串、虛假帳號散布假訊息，進行認知作戰、撕裂族群，「本黨以「官方認證」帳號推播正確訊息，正派光明對抗民進黨匿名假訊息。」

貼文一出，網友似乎不太領情，紛紛留言表示，「嘿對，人家做就是認知作戰，你們就是數位改革」、「哈哈哈哈哈藍綠網路大戰」、「加入國民黨的認知作戰」、「呵呵，有網軍不怕，就怕你國民黨這種，有網軍還死皮不要臉」、「數位諸葛亮帶兵見光死了」

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