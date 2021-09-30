徵召李四川代表國民黨參選高雄市長？　朱立倫：沒任何預設立場

▲國民黨新任黨主席朱立倫南下答謝高雄市議會 。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨新任黨主席朱立倫在勝選後展開全台感恩行程，今（30）日南下赴高雄市議會答謝黨團議員們的支持。外界好奇，他是否會徵召李四川代表參選高雄市長？朱立倫笑回，大家都已經預設立場了，但他沒有任何預設，就任之後會用最快速度派任高雄市黨部專任主委，之後就可根據初選或徵召辦法來辦理。

▲國民黨新任黨主席朱立倫南下拜會高雄市議會 。（圖／記者賴文萱攝）

朱立倫下午拜訪高雄市議會答謝議員支持，國民黨籍議員紛紛舉著國旗熱烈迎接他，高雄市議會議長曾麗燕代表向朱立倫表達恭喜，但她提及，高雄問題比較多，明年就是重要的選舉，第一步就是要團結，然而高雄市現在專任主委都還沒有，希望快點產生，「有個頭的話才能團結一致為明年選舉打拼」。

曾麗燕指出，大家很關注明年選舉的初選辦法、什麼時候初選，希望能儘快訂出遊戲規則，才能快一點進入狀況，在這段時間去努力，這樣議會才能過半，希望主席能快一點給一個明確答案；另外，最重要就是，市長人選也要快點出爐。

▲▼高雄市議會國民黨團關注市黨部主委、市長人選及黨內初選辦法 。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市議會國民黨團總召童燕珍附和說，主委人選非常重要，好久都沒有專任主委了，就像沒有媽媽、沒有爸爸一樣，也強調，選出來的主委一定要沒有派系，才能夠真正帶領大家。

朱立倫則回應表示，他下周二正式就任後，就會立刻接手，會以最快時間決定高雄市專任主委，至於市長、市議員、里長等提名方式、提名辦法，會儘快跟大家共同商量，大家都是一個團隊，用最快速度處理。

▲外界關注李四川是否會代表參選高雄市長。（圖／記者李毓康攝）

外界也好奇，朱立倫是否會派出李四川代表參選高雄市長？朱立倫笑說，「就是這樣，他今天怎麼敢陪我來呢？你們都已經預設立場了」，主席是沒有任何預設的，就任之後會在最快速度趕快派專任主委，就可以根據初選或徵召辦法來辦理相關市長、議員及里長選舉。