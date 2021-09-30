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執行署拍賣會又來了！嘉義分署上架賓士+土地48筆　包包也有賣

▲▼執行署10/5〈二〉全國123聯合拍賣會再度登場﹗賓士汽車及多項不用競標銅板價物品歡迎搶購以免向隅。（圖／執行署嘉義分署提供）

▲▼執行署10/5全國123聯合拍賣會再度登場，賓士汽車及多項不用競標銅板價物品待拍。（圖／執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義分署110年度第4季『123全國聯合拍賣日』活動，將於110年10月5日下午舉辦拍賣活動。因應上一次受歡迎物件，持續增加拍（變）賣物品有汽車、股票，另外還有日常用品、手提包、後背包、髮飾、籃球、運動用品、各式眼鏡、女性服飾等物品，琳瑯滿目。

嘉義分署表示，動產拍賣物品在下午3時開放閱覽，同時受理應買人持身分證件登記領取號碼牌，下午3時30分開始進行拍賣。本次拍賣汽車8輛，出廠年份有1999、2002、2005、2006、2010、2014年及廠牌賓士、國瑞、納智捷、現代、五十鈴、Lexus、中華等，另排氣量都在1700cc以上。汽車車況、外觀都維持相當不錯，需要代步車的民眾千萬不要錯過，民眾可先上分署官網、FB查詢拍賣資訊。

▲▼執行署10/5〈二〉全國123聯合拍賣會再度登場﹗賓士汽車及多項不用競標銅板價物品歡迎搶購以免向隅。（圖／執行署嘉義分署提供）

不動產部份，現場兼採通訊投標物件有嘉義縣市19筆、雲林縣29筆，其中包括特別變賣物件嘉義縣有11筆、雲林有7筆。物件中位於東石鄉房屋約29坪，前次流標這次再行重啟拍賣程序，每坪價格不到1萬1千元，想置產的民眾一定要好好把握這次機會。提醒有意競標不動產民眾，請於2時30分起投標，3時0分準時開標，相關坐落地點、屋況、佔用情形等資訊，請至行政執行署嘉義分署官網、FB查詢。

另有僅限通訊投標物件嘉義縣市12件、雲林縣4件，其中包括特別變賣物件嘉義市有1筆；不動產拍賣僅限採通訊投標者，民眾不必出遠門，在家就可以輕鬆的投標，有意投標的民眾可至嘉義分署網站免費下載通訊投標相關文件，在規定期限內寄到指定之郵局信箱即可。

嘉義分署長郭景銘表示，法務部行政執行署為強化行政執行效能及提升為民服務品質，對於推動多元繳款便民措施、落實在地化偏鄉服務，向來不遺餘力。民眾如收到分署傳繳通知書有列印虛擬帳號者，除在四大超商繳納外，並可至台銀現金繳納、臨櫃轉帳，也可以ATM轉帳、語音轉帳、網路ATM轉帳及網路銀行轉帳等方式繳費。其中網路ATM轉帳及網路銀行轉帳方式因不受時間及場所限制，自6月1日開辦以來深受民眾稱讚；郭分署長呼籲民眾多加利用並協助宣傳。

為有效防範新冠肺炎疫情，請參與民眾配合配戴口罩、量測體溫、實聯登記、保持社交距離並禁止跨越管制線，如有發燒、 咳嗽等症狀，請儘速就醫，不要參與本次現場活動，但仍可通訊投標，期待您保護自己也保護他人健康，共同為防疫而努力。

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