緊鄰大安捷運站！北市蛋黃區52坪「8房3衛」無人屋　拍賣底價曝

▲台北執行署拍賣位於北市蛋黃區大安捷運站52坪「8房3衛」，稀有釋出。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部行政執行署台北分署，下月5日將再舉辦「123聯合拍賣會」，拍賣品有位於北市蛋黃區大安區多筆不動產、車輛、股票等，最吸引人的就是位於信義路三段物件，此拍賣屋擁8房、3衛共52坪屬「共生公寓」，生活機能完善緊鄰捷運大安站、學區近師大附中，底價超甜，拍定後點交，得標民眾不用擔心產權問題。

此次共拍賣18筆土地及3筆建物，其中最吸睛的標的首推位處台北市蛋黃區，臨信義路三段的大廈物件，該屋權狀面積近52坪（含共同使用部分），為1廳、8房、3衛浴格局的「共生公寓」型態，生活機能極佳，緊鄰捷運大安站，步行約1分鐘，交通便利；近師大附中、大安國中，學區優質；距大安森林公園、聯合醫院仁愛院區、北市立圖書館等皆步行10分鐘之內可達，這次為第2次拍賣，底價已酌減到新台幣4,432萬元，目前無人居住，拍定後點交，得標民眾不用擔心產權問題，機會實屬難得，錯過可惜。

▼法務部執行署台北執行署這次拍賣的VOLVO XC60 T5休旅車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

動產拍賣部分，此次將有4部車輛進行拍賣，其中西元2017年出廠的藍色中華三菱得利卡小貨車、西元2014年出廠的銀色中華三菱COLT PLUS國民小車及西元2017年出廠的銀色中華三菱VERYCA箱型車為再行拍賣，只要應買人出價最高且達底價50%即可得標；另部拍賣的車輛則為豪車等級的VOLVO XC60 T5休旅車，該車為西元2011年出廠，白色的外觀充分展現來自斯堪地那維亞的精湛車藝與洗鍊美學，愛車的民眾切勿錯過。

此外，會場上也有百貨專櫃展售的各式胸針、耳丁、領帶夾、玉戒等精品，及平價的服飾配件與「觸控手套及可洗口罩組」進行變賣，均為物美價廉的物品，值得到場選購。