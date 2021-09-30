▲執行署台南分署法拍會10/5登場，2014年份TOYOTA ALTIS下殺5折，歡迎競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署於10月5日下午4時起，在台南分署中庭廣場，舉辦動產拍賣會，拍賣物品有2014年份TOYOTA ALTIS、MITSUBISHI休旅車等汽車、山葉機車、比雅久機車、手環、項鍊飾品、倒車雷達及服裝公司的專利權及商標權等歡迎民眾競標。

因適逢疫情第2級警戒期間，為遵守防疫規定並兼顧場地因素，故台南分署將實施人流管制，不開放一般民眾進場參觀，僅開放100位民眾登記應買入場（如遇雨天改至室內舉辦時，則開放70位民眾登記應買入場），自下午3時30分起開始登記，4時起正式競價拍賣。

台南分署表示，本次拍賣活動比較吸晴的物件為2014年份TOYOTA ALTIS，該車輛1798CC，僅滯欠燃料費及違罰合計14600元，第一次拍賣時，雖經過在場民眾的激烈競價，但最終因出價未達底價而流標，本次為第二次拍賣，只要出價超過底價的50％，就有機會將ALTIS開回家，預期將再度吸引有興趣民眾的搶標。

台南分署提醒，拍賣當日因仍在第2級疫情警戒期間，為遵守防疫規定並兼顧場地因素，本日拍賣會將實施人流管制，同時間最多僅允許100位應買人登記領取號碼牌入場（如遇雨天改至室內舉辦時，則開放70位民眾登記應買入場），每一張號碼牌允許一位應買人入場，其餘民眾須在場外侯補，每離開1位應買人，再放行1位應買人入場。

台南分署貼心提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的喔！

為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。此外，為配合防疫工作，台南分署將於大門入口處量測體溫，實聯制並提供酒精進行手部消毒，並請民眾配合戴口罩，保持社交距離，會場內全面禁止飲食。