陳柏惟再登質詢台「沒有拜託你學台語」　馮世寬：委員對我非常好

記者林銘翰／台北報導

台灣基進立委陳柏惟30日表示，他沒有拜託退輔會主委馮世寬學台語，「我認為我講得好，你會想要學，那個才是我的終極目標」。對此，馮世寬回應，「我覺得委員對我非常好，我也跟記者這麼講」。

立法院本會期起試辦口譯服務，陳柏惟27日全程以台語質詢，因不滿國防部長邱國正回覆「語言就是交通的工具」，當場怒嗆「部長你好鴨霸」，邱國正則數度回應，語言是交通的工具，大家的工具共用會比較方便。

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者李毓康攝）



立法院外交及國防委員會30日邀請馮世寬報告業務概況，並備質詢。陳柏惟質詢時表示，馮世寬早上遇到記者，有被問及他的事情，不過自己要講的是，雙方前面一年半的溝通，其實大部分也都是用中文。

陳柏惟強調，他沒有拜託馮世寬學台語，「我認為我講得好，你會想要學，那個才是我的終極目標」，馮世寬則回應，「我覺得委員對我非常好，我也跟記者這麼講」。

馮世寬會前受訪時則表示，假如有立委問他，他會說自己沒有時間學台語，希望對方能夠諒解，語言是需要而產生的，「假如今天我在美國國會，我當然用英語啊」，在立法院當然就用國語，因為大家都聽得懂，自己也會為榮民請命，「希望他用國語來問政，這樣子大家雙贏」。

▼台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）

