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退輔會明年派員駐美　馮世寬曝人選：曾留美並駐外的將級退役武官

▲▼立法院外交及國防委員會邀請國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬報告業務概況並備質詢 。（圖／記者李毓康攝）

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

為深化與國際退伍軍人組織交流，退輔會預計派員駐美，退輔會主委馮世寬30日透露，目前已完成其中1名駐美人事遴選，是將級退伍且當過駐外武官、並曾在駐在國受過教育，另外1人則尚在遴選中，預計明年成行。

立法院會在今年4月27日三讀通過《國軍退除役官兵輔導委員會組織法》修正草案，明定退撫會為應業務需要，得報請行政院核准，派員駐境外辦事，並依駐外機構組織通則規定辦理。

立法院外交及國防委員會30日邀請馮世寬報告業務概況，並備質詢。馮世寬在報告時表示，退輔會與美國主流退伍軍人協會，歷年均派員互訪，協會屢次透過年會通過友我決議文，於國際社會聲援我國。

馮世寬坦言，今年雖然因為疫情，無法親自參加退協年會， 但他本人也以錄影方式表達祝賀以維繫友誼長存，而駐外案經過長期爭取，終獲美方同意派員，目前已完成人員甄選，預計明年成行。

馮世寬指出，退輔會的「短期目標」是輔導海外榮光會推動國民外交，「中期目標」為深化與美國主流退伍軍人協會實質交流，「長期目標」則是與美國退伍軍人事務部建立官方聯繫管道，提高我退伍軍人福祉。

馮世寬在接受立委詢答時則說明，目前已經選出1位駐美人選，另1位尚在遴選中，而目前擇定人選是將級退役，原因是希望能與美方退伍軍人有交集，互相訪問時能有交談目標，也盼讓美方知道我國退伍軍人值得推廣。

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關鍵字：

馮世寬退輔會駐美

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