退輔會明年派員駐美　馮世寬曝人選：曾留美並駐外的將級退役武官

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

為深化與國際退伍軍人組織交流，退輔會預計派員駐美，退輔會主委馮世寬30日透露，目前已完成其中1名駐美人事遴選，是將級退伍且當過駐外武官、並曾在駐在國受過教育，另外1人則尚在遴選中，預計明年成行。

立法院會在今年4月27日三讀通過《國軍退除役官兵輔導委員會組織法》修正草案，明定退撫會為應業務需要，得報請行政院核准，派員駐境外辦事，並依駐外機構組織通則規定辦理。

立法院外交及國防委員會30日邀請馮世寬報告業務概況，並備質詢。馮世寬在報告時表示，退輔會與美國主流退伍軍人協會，歷年均派員互訪，協會屢次透過年會通過友我決議文，於國際社會聲援我國。

馮世寬坦言，今年雖然因為疫情，無法親自參加退協年會， 但他本人也以錄影方式表達祝賀以維繫友誼長存，而駐外案經過長期爭取，終獲美方同意派員，目前已完成人員甄選，預計明年成行。

馮世寬指出，退輔會的「短期目標」是輔導海外榮光會推動國民外交，「中期目標」為深化與美國主流退伍軍人協會實質交流，「長期目標」則是與美國退伍軍人事務部建立官方聯繫管道，提高我退伍軍人福祉。

馮世寬在接受立委詢答時則說明，目前已經選出1位駐美人選，另1位尚在遴選中，而目前擇定人選是將級退役，原因是希望能與美方退伍軍人有交集，互相訪問時能有交談目標，也盼讓美方知道我國退伍軍人值得推廣。