馮世寬手比愛心秀福州話　「小小的一杯酒，滿滿的心意」

記者林銘翰／台北報導

退輔會主委馮世寬30日在立法院備詢時表示，自己學習了各種方言，每次講完榮民都會擁抱他，「他們覺得我很親切」，並且當場手比愛心、使用福州話秀了一段「小小的一杯酒，滿滿的心意」，以及用廣東話講了一段「你很漂亮，我喜歡你」。

▲退輔會主委馮世寬手比愛心，使用福州話秀出一段「小小的一杯酒，滿滿的心意」。（圖／取自國會頻道）



立法院外交及國防委員會30日邀請馮世寬報告業務概況，並備質詢。國民黨立委馬文君質詢時表示，馮世寬最近一直都在榮家訪視，而且為了跟很多榮民前輩溝通，因為有的榮民來自於西藏、四川，有的則來自於廣東、福建等，任何省份都有，詢問馮世寬都怎麼跟他們打招呼。

馮世寬表示，在這些方言裡面，「我只有福州話是沒辦法」，但是福州的國語很好聽，在當場以福州話秀出一段「小小的一杯酒，滿滿的心意」，還用廣東話講了一段「你很漂亮，我喜歡你」等。

馮世寬透露，自己學習了各種方言，每次講完榮民都會擁抱他，「他們覺得我很親切」。

馬文君認為，語言的重要性除了溝通以外，也可以表達互相的關心與關懷，大家都希望語言是美好的，當然在國會的殿堂也是一樣，希望馮世寬可以多學一些，可以讓農民的感受更溫暖。

馮世寬也說，自己是江蘇人，並且在馬文君的要求下，當場也用江蘇話秀了一段「小小的一杯酒，滿滿的心意」，馬文君則開玩笑地說，「聽起來差不多，不好意思」，引來眾人在現場大笑。

▼退輔會主委馮世寬。（圖／記者李毓康攝）

