斥資20億元興建大台南會展中心完工　開啟經濟發展新里程碑

▲斥資20億元興建，具備展覽、演唱、小型體育賽事及會議等多元功能的大台南會展中心，市長黃偉哲30日正式宣布完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



斥資20億元興建，具備展覽、演唱、小型體育賽事及會議等多元功能的大台南會展中心，市長黃偉哲30日正式宣布完工，並表示工程歷經3年的施工期，即便受到南部工人短缺，以及COVID-19疫情所帶來的物料供應延遲，仍不負眾望於今年完工。

黃偉哲市長說，後續將點交給經濟部由營運商負責展館營運，未來結合台南市發展優勢與在地文化，並且沙崙智慧綠能科學城相關建設已陸續到位，將帶動台南地區經濟及就業發展另一段里程碑。





工務局表示，高鐵站往南步行約5分鐘到歸仁十二路，即可看到大台南會展中心外觀宏偉樣貌，金屬質感的鯤鯓造型屋頂再搭配有如台南古蹟般紅牆斑駁歷史感，整體外觀呈現溫暖具有豐富岩層堆疊的層次感；更精彩的是展場屋頂結構，由13組鋼構桁架，搭配全台首度使用於室內的鋼纜，造型有如台南鯤鯓意象，不僅如此，建築師揮灑的創意還有入口大廳高達13米，鋼構結合紅磚的造型磚牆，與上方的玻璃鏡面天花相互輝映延伸空間感，整體建築特色，榮獲2019年國家卓越建設獎最佳規劃設計類特別獎的肯定。



另外，展館整體分成會議棟、展覽棟及臨歸仁十八路的停車棟，展覽棟規劃601個展覽攤位，淨高為12公尺以上無柱空間；會議棟3樓則提供1000人（可分隔4間250人）、800人（可分隔500及300人）會議室各一間做為大型商務會議或宴廳使用，一樓除主入口外，尚有餐廳及5間100人及三間20人等小型會議室空間可供彈性分隔使用。停車棟可容納小客車550輛及戶外廣場提供250輛彈性使用、機車計464輛。