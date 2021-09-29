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好市多衛生紙「超神開法」曝光　6千人長知識！苦主勸：老婆會生氣

▲▼ 科克蘭衛生紙（圖／記者劉維榛攝）

▲打開衛生紙有神招！（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

拆開衛生紙，原來也有小撇步！一名人夫驚呼，日前老婆要打開好市多科克蘭衛生紙時，竟然靠拍打兩側，下秒虛線就爆開了，讓原PO驚呆不已，「真的是長見識了！」不過影片曝光後，內行卻搖頭，如果拍打力道過大，或衛生紙不夠飽滿，反而更悲劇，「我老公也是…常常打爆它，然後他就被我打爆！」

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》直呼，每次開拆開新的衛生紙時，只能沿著上頭的虛線扯開，有時意外手殘，還可能扯破外層包裝袋，結果老婆大人靠著「拍打神招」，就能輕鬆打開衛生紙時。

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畫面可見，老婆的雙手放在衛生紙的左右兩側，接著拍打2次，下秒虛線自動爆開，就能抽取裏頭的衛生紙，而原PO驚呼連連，「活到這歲數，我老婆最近才跟我講開衛生紙的妙招，真的是長見識了！」

▲▼我老婆最近才跟我講開衛生紙的妙招，真的是長見識了（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

影片曝光後，超過6千多名網友跪了，「馬上測試一下」、「我幼稚園兒子也這樣教我，說老師教的，我也是現在才發現」、「長大也是第一次學到」、「活了20多年才知道」、「你老婆是把衞生紙當你的臉嗎」、「老實說你為了錄這影片，爆了幾包衛生紙？」「衛生紙兼出氣包的概念」。

留言串中一票苦主反勸，「我這樣開被媽媽罵，因為蹦一聲嚇到媽媽了」、「10次有8次都炸其他地方」、「風險極高...可以拿美工刀好好劃開」、「夠飽實的衛生紙比較可以這樣玩，太軟或太稀疏的，可能會整包爆開」、「我用過這個方式，結果是屁股開花」、「製造噪音的開法，其實輕輕一撥優雅的開不是更好」。

不過爆笑的是，不少人夫人妻們抱怨，每次用此方法開衛生紙，都會一秒惹怒另一半，「我也這樣開...常常被我老婆罵」、「我這樣開一定會被我老公罵，我可以想像那個畫面」、「我老公也這樣開，開完就被我打了（太吵）」、「我老公也是…常常打爆它，然後他就被我打爆」。

▼一包衛生紙，也惹得老公或老婆不開心！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼我老婆最近才跟我講開衛生紙的妙招，真的是長見識了（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

►影片請點

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