他好市多買到瑕疵品！鐘錶經理一聽「台北殺到彰化」…萬人感動了

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他好市多買到瑕疵品！經理一聽「台北殺到彰化」…萬人狂讚：服務很日本

▲有網友在好市多疑似買到瑕疵品，結果廠商的售後服務讓他超感動。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲有網友在好市多疑似買到瑕疵品，結果廠商的售後服務讓他超感動。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

網搜小組／閔文昱報導

做生意除了要保障商品的品質外，商家售後服務的態度更是留住顧客的關鍵。一名網友在臉書表示，日前在好市多購買了麗聲的時鐘後，遇到產品出現瑕疵的問題，沒想到公司經理了解後，竟直接從台北南下到彰化幫忙更換全新的時鐘，讓他大讚「實在是讓人暖到心裡！」文章一曝光，也吸引上萬人關注。

一名網友24日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他日前到好市多買了一個日本麗聲時鐘，使用後發現秒針有行走不順的問題，而麗聲總代理經理了解後，馬上傳訊息關切，並在24日專程從台北南下到彰化，幫他們換了全新的時鐘。

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▲有網友在好市多疑似買到瑕疵品，結果廠商的售後服務讓他超感動。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

經理向原PO透露，因為公司擔心商品直接去退貨後，會讓這個少見的問題回到好市多物流，導致難以對症下藥、查問題，因此決定專程南下換回。原PO聽聞後，也相當讚嘆麗聲的服務態度，忍不住豎起大拇指直呼，「如此周到且貼心的服務，對於問題追根究底的專業，實在是讓人暖到心裡！」

文章曝光後，馬上就吸引了1.2萬名網友狂讚，紛紛留言，「負責任的態度很重要，誠意滿分」、「這售後服務太日本了」、「被這種服務精神感動，下次需要時會列為第一優先」、「這服務也太好了吧！有機會一定購買此廠商的商品」、「台北開到彰化換一個時鐘，這真的沒話說」、「這是目前看到所有抱怨好市多商品的文，最負責任的廠商了」。

另外，也有網友解釋，「主要是Costco 的政策會直接報廢，不退給廠商，廠商永遠不知道問題且無法修復再賣。」

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