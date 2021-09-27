好市多小物「1盒1699元」妹子3字瘋搶！另一派秒滅火：看看就好

▲好市多上架史努比聖誕小屋裝飾。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多（Costco）商品相當多樣化，生活用品、美食經常引發熱論，可愛的擺飾也讓會員手滑。最近好市多就上架一款「Snoopy聖誕紅色小屋」，整個高度有49公分，屋頂上的燈泡還會發亮，讓不少史努比控很心動。不過，網友評價很兩極，就有人直呼這是「無用的可愛小物」，一個售價還要1699元，馬上就滅火了。

有網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，說他幫別人買這款「Snoopy聖誕紅色小屋」，到現場的時候才發現「一盒這麼大」，但仍不自覺地搬了一盒。結果他要騎車時就傻眼，因為根本沒辦法放在腳踏墊上。

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正當原PO苦惱的時候，幸好有熱心路人提供兩條彈力繩勾，「要跟他買，他很阿莎力說免（不用）！真的很感謝你！」最後，一組由女友騎車載回家，他自己則是抱著一盒搭捷運，「還好不是一人帶兩隻，可能當下會馬上去退貨。」

▲原PO幫忙代買，自己也不小心手滑帶了一盒回家。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，不少女網友秒心動，「超可愛這個我可以」、「超可愛的，我也搬一隻回家，另外米奇米妮也帶回家了」、「要這個嗎……我們手刀衝刺去買」、「這隻真的是隻騙人狗，我都不敢去看，會被迷走。」還有人就是因為「好可愛」3字入手，也可以看到有網友求代購。

不過，也有人相當冷靜，「哇～我怕會長灰塵」、「我買不下去」、「這對我來說真的太佔位子了～可愛歸可愛，我看看就好」、「可愛但不實用的東西哈哈哈」、「這個真的母湯，太佔空間」、「看到價錢以及這只是裝飾而已……我就想算了。」