好市多蝦仁「快比手掌大」！她爽喊賺翻　養蝦戶揭真相：我不會吃

▲一名女網友在好市多買了一包蝦仁，打開後發現蝦仁快比手掌還大，讓她相當滿意。（翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書）

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多商品種類繁多，份量大價格實惠，吸引大批民眾前往消費，日前一名女網友發文，表示自己買了一包蝦仁，打開後發現蝦仁本體快比手掌還大，讓她直呼吃下去口感超爽，但貼文意外釣出一名自稱養蝦戶的網友，表示自己不會選擇吃這種蝦仁，並進一步說明自己看法。

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女網友日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示自己到好市多買了一包蝦仁，拿出來一看，蝦體快比手掌還大，「我覺得我不應該分享，但這超大帶尾蝦仁實在爽度90%以上！」事後也附上料理完的照片，只見蝦仁完全沒縮水，看起來相當美味。

▲料理過後的蝦仁看起來相當美味，份量也足夠。（翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書）

貼文發出吸引1.2萬人按讚，近千則留言，不少網友回應，「我每次去都必買」「這蝦個人超推，新鮮方便，鮮甜，好吃」「超好吃～必買商品之一」「這蝦超值」「這也太大隻了吧」「看起來就很猛」「這個很可以。」

不過一名網友留言表示自己是養蝦戶，說明依他養殖多年的經驗，「這蝦仁應該有經過發泡過程」，在從照片上看起來，蝦仁是有包冰的，目的是為了增加重量，「我是不會吃啦」，不過他也補充，只要符合法規，基本上食用是沒問題的。



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