她妖嬈擺POSE等尪拍　「老公視角」只剩濕身比基尼妹！渾圓看光光

記者葉睿涵／編譯

美國一名女子重溫與丈夫在佛州海邊度假時的影片時意外發現，自己竟不是丈夫影片中的女主角，而且丈夫原來一直在拍攝她身後的比基尼美女，讓她哭笑不得，只好將影片上傳到TikTok取笑丈夫。

據Ladbible報導，這名來自丹佛（Denver）的女子原以為自己是丈夫影片中的唯一女主角，因此在看見丈夫拿出手機拍攝時，不斷在鏡頭前搔首弄姿，還不斷走近丈夫，好讓他可以拍得更清楚一些。不料在她走開後，丈夫卻將鏡頭轉回了原本的方向繼續拍攝。

▲妻子以為自己是丈夫影片中的唯一女主角，沒想到原來丈夫在拍的其實是後方的比基尼辣妹。（圖／翻攝自TikTok／thiccfila）

女子有些不解，於是她仔細觀察影片，沒想到竟發現原來丈夫鏡頭中的女主角並不是自己，而是站在她身後遠處的比基尼美女。從影片可見，這個辣妹當時剛游完泳，正站在浪中撥弄頭髮和整理鬆掉的比基尼，讓妻子哭笑不得，只好將影片上傳至TikTok上吐槽丈夫。

沒想到影片曝光後，不少網友都湧到留言區大罵女子的丈夫，指責他一點也不尊重妻子，「作為一個已婚男人，我必須告訴妳，當妳的丈夫不把妳當成唯一的主角時，我不確定妳是否該讓他繼續留在妳的人生中」、「請替全世界的女性用力地譴責他」。

不過也有人安慰妻子道，「妳才是這部影片的主角，要是妳沒離開，我根本注意不到後方的女子」。女子後來解釋，她在po出影片時其實只是想開個玩笑，因為她很清楚丈夫非常愛她，而且當時也確實是在拍自己，「這名美女只是剛好出現在背景而已」。

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