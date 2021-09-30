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祖先「被迫聞臭」家屬怒　「垃圾人」獲贈大卡車條件曝光

▲桃園觀音區祖墓旁鄉路遭傾倒事業廢棄物。（圖／大園警分局提供）

▲桃園觀音區1處祖墓旁鄉路遭傾倒事業廢棄物。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區玉林路一處偏避道路旁，遭人傾倒大量廢棄物，因緊鄰家族祖墳乃向警方報案，警方立即組成專案小組經過3週的查緝，擴大調閱周邊監視器過濾可疑人車，以車追人鎖定一輛大貨車涉嫌重大，隨即通知楊姓車主及協助傾倒廢棄物的余姓男子到案說明，2人坦承犯行，全案依廢棄物清理法送辦。

▲▼數堆事業廢棄物倒在祖墳旁偏僻道路。（圖／大園警分局提供）

▲▼數堆事業廢棄物倒在祖墳旁偏僻道路。（圖／大園警分局提供）

▲▼數堆事業廢棄物倒在祖墳旁偏僻道路。（圖／大園警分局提供）

大園分局表示，警方於17日接獲民眾報案，指稱位於觀音區玉林路祖墳旁鄉間小路旁，遭不明人士傾倒數車廢棄物。警方協同桃園市政府環保局到場查看，發現現場環境汙染嚴重，家屬對於乾淨的墳地旁遭傾倒垃圾十分痛心，盼警方逮人還地方清淨。

▲警方調監視器以車追人。（圖／大園警分局提供）

▲警方調監視器以車追人。（圖／大園警分局提供）

由於該傾倒廢棄物處地點偏僻，周遭未設有監視器，何時遭人傾倒廢棄物亦不得而知，觀音分駐所隨即組成專案小組，擴大調閱周邊3公里外的監視器，過濾數十輛可疑人車，歷經多日追查，發現一輛大貨車涉嫌重大，於29日通知楊姓車主(64歲)到案說明。

楊男起初推稱車輛已於8月中旬讓渡給余姓男子(48歲)，對於亂倒垃圾一事並不知情，經警方通知余男到案，他坦承傾倒廢棄物，並稱協助傾倒該批廢棄物是楊男讓渡車輛的附帶條件，他才會任意棄置。楊、余2人貪圖方便和利益任意傾倒垃圾，已違反廢棄物清理法，警詢後將2嫌依法送辦。

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