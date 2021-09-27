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廢材亂倒農魚塭如「32座標準泳池」　環保蟑螂狠撈7千萬下場曝

▲如32座標準泳池廢材亂倒農魚塭、大賺7000多萬　環保蟑螂遭起訴。（圖／游瓊華翻攝）

▲如32座標準泳池廢材亂倒農魚塭、大賺7000多萬　環保蟑螂遭起訴。（圖／游瓊華翻攝）

記者游瓊華／彰化報導

中、彰、投等縣市有農魚塭遭人堆置掩埋不明廢棄物，彰化地檢署查獲環保蟑螂以開設園藝公司，假借「事業廢棄物再利用」之名，將大量含有膠合板、美耐皿、油漆板、爐渣等廢棄物，棄置在中彰投大片農魚塭地，廢棄物棄置容積達6萬215立方公尺，換算猶如32座標準泳池大小，造成環境重大破壞。檢方偵查終結，依法起訴公司郭姓負責人等49人，並向法院聲請沒收不法獲利7338萬元及犯罪工具曳引車、挖土機等機具。

▲如32座標準泳池廢材亂倒農魚塭、大賺7000多萬　環保蟑螂遭起訴。（圖／游瓊華翻攝）

檢方表示，該集團由分設於嘉義市、臺中市烏日區、臺中市梧棲區之3家再利用機構，與7家清除、運輸公司，及仲介、司機、地主等組成3大環保犯罪集團，先以每公噸新台幣約3000元到5500元之費用，收購「公告直接再利用」種類之家具、木質類事業廢棄物，再假稱經營「園藝公司」等，向農民租用大範圍農魚塭地，用來堆置廢棄物，數百輛次大型曳引車，24小時不分晝夜把大量廢木材棧板、廢木材混合物棄置在農魚塭地上。

▲如32座標準泳池廢材亂倒農魚塭、大賺7000多萬　環保蟑螂遭起訴。（圖／游瓊華翻攝）

檢方調查，廢材丟棄的地點包括在彰化縣鹿港鎮、鹽埔鄉、大城鄉、芳苑鄉、竹塘鄉、溪州鄉、永靖鄉、和美、西濱、臺中市龍井區、梧棲區、雲林縣麥寮鄉及嘉義縣太保市等大片農魚塭地，多達13處，廢棄物棄置容積達6萬215立方公尺，重量2萬4086公噸。

此外，檢方查出，該集團除非法清理木材類廢棄物外，另有爐渣混入廢木材混合物，載運至彰化地區任意棄置，或任由北部地區司機將臺北市、新北市工程產生之事業廢棄物、廢塑膠、泡棉類廢棄物等物，載運至上開地點棄置，均對環境造成嚴重破壞。

▲如32座標準泳池廢材亂倒農魚塭、大賺7000多萬　環保蟑螂遭起訴。（圖／游瓊華翻攝）

全案經檢察官何金陞指揮偵辦後，偵查終結，將公司實際郭姓、林姓及黃姓負責人與其他運輸公司負責人、仲介、司機及地主等，合計共計49人，依違反《廢棄物清理法》等提起公訴，並向法院聲請沒收不法獲利7338萬元及犯罪工具曳引車、挖土機等機具。

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