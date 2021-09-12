就是這輛！無良工人滿載廢棄物覓地傾倒　苗栗警及時攔查

▲1輛滿載廢棄物的小貨車，正準備到苗栗偏僻山區傾倒時，遭銅鑼員警發現並將車上3人帶回偵訊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗警方近期接獲多起不法傾倒案件，多為偏僻人煙稀少地區，經警方擴大調閱分析、比對，過濾徐姓犯嫌所駕駛藍色小貨車涉有重嫌；日前在九湖社區發現這輛小貨車，員警立即予以攔查，發現徐姓、黃姓及劉姓男子等3人準備找地方偷倒；員警掀開帆布，發現全是水泥碎塊、廢木材、磚塊、太空包袋等廢棄物，隨後也將3人帶回偵訊。

警方表示，近期接獲多起在頭屋大橋下、苗栗市模型飛機場旁高灘地、龜山大橋橋下等地區，有不法人士隨地傾倒廢棄物，經調查後發現1輛貨車涉有重嫌，於是警方在銅鑼地區鎖定該車進行查緝，日前在銅鑼鄉九湖大橋往九湖社區路口發現小貨車進入，經員警攔查，掀開車斗帆布後，果然發現滿載水泥碎塊、磚塊、木材、太空包袋等廢棄物。

▲▼警方在頭屋及龜山大橋下發現不法傾倒的廢棄物，嚴重影響環境生態。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經查後，為1名九湖村江姓列管人口連絡徐嫌，準備帶徐嫌等人前往竹森、九湖山區尋找傾倒廢棄物之地點，所幸警方及時查獲，避免不法份子傾倒廢棄物汙染山林或河川水源。經警方詢問後，3人也坦承不法傾倒犯行，全案依違反廢棄物清理法第46條任意棄置事業廢棄物，將徐嫌等人移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗警察分局再次呼籲，不法業者切勿心存僥倖，一旦查獲違法事實或污染行為，將依法取締並移送地檢署偵辦究責，若涉不法利得亦將交由環保主管機關依法加重裁處；另鼓勵民眾勇於檢舉環保犯罪，共同打擊不法，維護美好的生活環境及保護自然生態永續發展。

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