遭批挺萊豬反疫苗「裝愛台」　陳柏惟：我是反對採購中國疫苗

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進立委陳柏惟面臨罷免危機，國民黨立委林為洲30日開記者會質疑，陳柏惟曾在立法院投票反對增購國際認證疫苗、學校禁用萊豬等決議，「愛台灣」形象只是包裝。對此，陳柏惟上午受訪說，他是反對採購中國疫苗，且萊豬也是國際認證，開放萊豬進口是為了公平貿易，不代表會吃到。

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖記者李毓康攝）

林為洲今天上午舉行記者會質疑，陳柏惟曾投票反對國民黨團提案要求增購國際認證疫苗的決議，去年12月24日也投票反對校園禁用萊劑肉品及產製品提案，可見他本土、愛台灣的形象皆是包裝，實際則將民眾健康置於個人政治算計之外，事實被揭穿後更不斷辯駁，敢做不敢當。

對此，陳柏惟受訪回應，大家如果疫苗要講國際認證，萊豬也是國際認證，使用過萊劑的豬肉與台灣人習慣食用滷肉飯使用的豬肉口感不同，他也沒有財力去讓大家都吃美國豬肉；雙邊公平貿易是開放的主要原因，「公平貿易不代表一定會吃到」，且今年至今為止萊劑都是零檢出，他反而很想知道要吃萊豬要去哪裡吃。

另對於疫苗採購議題，陳柏惟表示，他是反對採購中國疫苗，實際上，當時國民黨團在朝野有共識增購國際疫苗後，又突襲式提案，「有智慧的人都很難投下同意票」。