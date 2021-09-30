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美限期台積電交出「企業機密」　王美花這番話被江啟臣轟無情無義

▲▼台積電LOGO,台積電外觀。（圖／記者徐斌慎攝）

▲美限期台積電交出「企業機密」，但王美花的回應讓江啟臣怒轟蔡政府無情無義。圖為台積電外觀。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蘇晏男／台北報導

全球晶片荒未解，外媒報導美國要求台積電、三晶電子等晶片商交出被視為「企業機密」的晶片庫存狀態、客戶名單、銷售紀錄等數據，然而我國經濟部長王美花卻僅表示，企業對於資訊揭露程度會有所考量。對此，國民黨主席江啟臣相當不滿，怒批蔡政府無情無義。

綜合外媒報導，美國近幾個月一直試圖解決美國汽車生產中斷與消費電子產品面臨短缺的問題。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo） 9月23日在白宮舉行「全球半導體峰會」上表示，美國政府需要晶片供應鏈的更多資訊，以提高半導體供應鏈各環節透明性、找出瓶頸，因此限期全球45家晶片商在45天內（11月8日）「自願」提交上述企業機密；不願配合者，美將考慮援引《國防生產法》等法迫使業者屈服。

當天包括台積電、三星電子、英特爾、蘋果、微軟、通用汽車、福特、戴姆勒、BMW等都以視訊出席會議。但據悉，多數企業並不願回應這一要求，因為業者若揭露良率、客戶名單等數據或機密資料，會讓晶圓代工廠與客戶談判時處於劣勢，也等於公開技術程度，因此晶圓大廠如台積電、三星，從來都不會揭露公開良率、客戶名單等資訊，美國這麼做，只是把這家業者逼入牆角。

面對這項問題，王美花29日在立法院表示，我半導體供應鏈協助增產，以解決全球晶片荒問題，針對企業的營業秘密，國內及國際間均設有保護機制，企業對於資訊揭露程度會有所考量。

但王美花的說法惹怒江啟臣，並於30日透過臉書發文直批「台積電有情有義，蔡政府無情無義！」江表示，台積電是全球半導體產業龍頭，之前車用晶片荒，美國商務部請求台積電支援，德國政府也致函經濟部請求協助，日、德和歐盟也競相邀請台積電赴當地設廠，其在國際上地位可見一般，同時也默默協助政府進行外交工作，尤其之前更與鴻海、慈濟聯手捐贈BNT疫苗，台積電不只是護國神山，也是護民神山。

他斥責，但王美花面對媒體詢問時竟回答：「要看企業，企業自己考量什麼資訊會公開，以及什麼資訊不公開，但目前細節如何還不清楚。」不只訊息未掌握，態度看來更是事不關己。

江啟臣表示，營業秘密是企業發展核心，攸關企業競爭力，在我國受到法律明文保護。但現在台積電面臨的是美國政府要求，且對於不配合者甚至將引用美國法律強制就範。國家重要產業在他國遇到困難，政府不該儘速了解、掌握訊息，並設法出手相援嗎？美國將以法律強制要求企業提供資訊，企業還有自主決定公開與否的權利嗎？經濟部長是在睜眼說瞎話嗎？

「台積電是國家的重要高科技產業，現在面臨美方要求提供營業秘密數據，政府不只該掌握訊息，更重要的是必須設法溝通、協助，確保企業利益不受侵害，台積電護台灣，政府當然必須做台積電的後盾，這不僅是國家的義務，更是該有的情義。」

江啟臣再罵，貴為主管機關的經濟部長王美花，其回應恐怕會令所有在海外打拚的企業心寒。一個對國家有情有義的企業，政府的對待竟是如此的無情無義。

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