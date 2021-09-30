空姐跟「華航居檢機師回家過夜」！長榮：將調查是否違規

▲華航林姓副機師於居家檢疫期間密會長榮空姐。示意圖，非當事人。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

根據週刊報導，中華航空一名副機師遭人檢舉於居家檢疫期間找朋友來家中作客，更疑似與一名長榮航空空姐留宿過夜。今（9/30）華航表示，將對機師祭出嚴懲，無限期取消其空勤資格。長榮航空也證實，該事件中的空姐確實在公司任職，但表示與該名副機師見面時不知其正在居家檢疫期間。

根據《鏡週刊》報導，日前民航局接獲一封投訴信，內容指華航一名林姓副機師8月中旬執飛「台北－法蘭克福」後，於5天居家檢疫期間違反規定，多次攜帶非同住友人到台北市的家中作客共餐，甚至疑似瞞著未婚妻，讓一名任職於長榮航空的空姐留宿過夜，兩人身影都被社區監視器拍個正著。

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由於外界質疑，這名疑似長榮的空姐外出時是否合乎公司檢疫規定。長榮航空今天稍早證實，該名空姐確實於公司內任職。經查詢該名空服員班表，九月已進行PCR檢測都為陰性反應。

長榮航空轉述，組員表示，與該位機師友人見面時，不知其友人為居家檢疫期間。長榮將會進一步調查瞭解，如有違反防疫規定絕不寬貸。

華航今天也回應，公司已完成調查，該機師於居檢期間外出違規事證明確，將依員工獎懲規定從重議處，按規章記過處分及停飛，無限期取消其空勤資格，將在30日總公司召開的人評會做出決議，嚴懲不貸。