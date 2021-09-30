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社會 社會焦點 保障人權

鈕承澤外3名人都淪性侵犯！　演藝圈惡狼他染指3女下場最慘

記者崔子柔／綜合報導

導演鈕承澤涉嫌性侵劇組女員工，他雖已賠償對方200萬元，但他卻暗指對方是主動獻身，被認為犯後毫無悔意，案經上訴到最高院後，確定將入獄服刑。除了鈕承澤之外，演藝圈還有包括Under Lover成員胡睿兒、藝人秦偉，以及名導張作驥都曾犯下性侵案，其中秦偉被判刑7年8月最重。

▲▼鈕承澤性侵案，二審開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲鈕承澤判刑4年定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

胡睿兒為「蛇姬」林采緹前夫，他2018年6月間在林采緹懷孕時到夜店開趴，趁一名喝醉女子落單時在樓梯間性侵，雖他一開始辯稱是合意性交，但在法院審理時認罪賠償對方40萬元和解，最終被判2年徒刑且不得緩刑。

胡睿兒和林采緹在2020年宣布離婚，並於同年7月入獄，林采緹同年10月帶著兒子夏天去探監，沒想到夏天才剛上車就爆哭喊「我不要看爸爸」，不過林采緹解釋，當時是兒子剛睡醒才會哭鬧，後來見到爸爸也相當開心。

▲▼胡睿兒性侵發監接受媒體訪問。（圖／記者宋良義攝）

▲胡睿兒目前在獄中服刑。（圖／記者宋良義攝）

藝人秦偉2016年間遭女造型師濱小步在臉書控訴，稱他利用藝人身分、勢力接連性侵多名女子，年紀最輕僅14歲，檢方調查後，確認有8名女子受害，以7個強制性交罪嫌、3次強制性交未遂罪嫌將秦偉起訴。

濱小步指控，2010年7月間，秦偉邀請她到信義路住處做造型，趁著她在房間挑選衣服時，秦偉將她強壓在床上。她雖拉住褲子喊「不要」，但秦偉竟說「不要就是要」，性侵得逞。

一審法院審理後，認定秦偉對女造型師、女編劇以及一名女粉絲，共3名被害人性侵，高院於今年3月做出裁定，酌定刑之執行與教化可能性後，定秦偉應執行有期徒刑7年8月，目前仍在服刑中。

秦偉性侵案出庭（圖／記者季相儒攝）

▲秦偉演藝生涯因遇到火災，一度中斷，回歸後又創造事業高峰，直到被爆性侵案。（圖／記者季相儒攝）

張作驥8年多前與一群友人到台北市文山區的工作室飲酒聊天，林姓女編劇因不勝酒力而醉倒，而張作驥趁著眾人離去後，先強脫林女衣物、咬破嘴唇和胸部，並逼迫林女口交。雖張作驥事後否認犯案，但在林女的陰道內及內褲上均驗出精液殘留，他又稱是合意性交，法官最終判刑3年10月，民事部分則判賠200萬元。

張作驥2015年4月10日入監服刑，2017年8月17日假釋出獄，共服刑2年4個月7天，出獄後拍出電影《那個我最親愛的陌生人》，再獲得多項金馬獎提名，更於義大利羅馬舉行的亞洲電影節（Asian Film Festival）勇奪最佳影片大獎。

▼張作驥出獄後回歸電影圈，表現亮眼。（圖／資料照／記者張一中攝）

張作驥,導演《暑假作業》開鏡記者會。（圖／資料照／記者張一中攝）

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