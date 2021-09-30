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機師居檢劈腿空姐帶回家過夜　華航祭重懲：無限期停飛

▲▼ 美國捐贈給我方的250萬劑莫德納疫苗由華航貨機CI-5169載運,於今日下午抵達台灣桃園機場,該航班由華航現有貨機隊中最新款,機身前段貨機英文字樣CARGO的C中藏有台灣形狀圖案的B777貨機擔任載運任務 。（圖／記者李毓康攝）

▲中華航空一名機師遭檢舉違反居家檢疫規定。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

根據週刊報導，中華航空一名機師遭人檢舉於居家檢疫期間找朋友來家中作客，更疑似背著未婚妻與一名空姐留宿過夜。中華航空今（9/30）表示，目前已完成調查，確認機師於居家檢疫期間外出違規事證明確，將按規章記過處分及停飛，無限期取消其空勤資格。

根據《鏡週刊》報導，日前民航局接獲一封投訴信，內容指華航一名林姓副機師8月中旬執飛後，於5天居家檢疫期間違反規定，多次攜帶非同住的朋友到台北市的家中作客共餐，甚至疑似瞞著未婚妻，讓一名空姐留宿過夜，兩人身影都被社區監視器拍個正著。

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華航今天回應，公司已完成調查，該機師於居檢期間外出違規事證明確，將依員工獎懲規定從重議處，按規章記過處分及停飛，無限期取消其空勤資格，將在30日總公司召開的人評會做出決議，嚴懲不貸。

至於該名機師所屬的相關機隊等，華航則未透露。

交通部民航局則表示，目前已著手調查該案，也一並請華航查證，並請轄區警方協助調閱社區與路口監視畫面。

民航局今年初因應疫情修正「航空器飛航作業管理規則」部分條文，若公司未做好管理導致個人違反規定，依《民航法》最高可罰300萬元，違規機組員則可罰6萬到30萬元。

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