朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨　維護區域和平

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朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨

▲▼朱立倫和發言人凌濤合照。（圖／翻攝凌濤臉書）

▲朱立倫和發言人凌濤合照。（圖／翻攝凌濤臉書）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席選舉25日結束，由前主席朱立倫回鍋當選，中共總書記習近平也發賀電祝賀。針對綠營再次祭出抹紅戰術，國民黨主席當選人朱立倫辦公室發言人凌濤表示，國民黨與台灣主流民意、美國政府與中國大陸站在一起共同決定「反對台獨」，維護區域和平，也只是剛好而已。

凌濤表示，雙方共同決定賀電時間一事與民進黨所舉違反兩岸人民關係條例之情事，兩者內容有巨大落差，建議民進黨發言人先詳讀法條內容釐清情況。

凌濤指出，在任何民主國家，對內認同國家內涵、認同國號與國旗應為最基本共識。然而民進黨執政後處處在護照、總統簽名與國慶主視覺上「去中華民國」，不敢面對自我、大聲主張台獨，只敢借殼上市、偷偷抹除中華民國。

凌濤認為，民進黨一手消費中華民國，另一手實行去中華民國化、逐步走向台獨的欺騙行為，致使台海情勢走向冷和甚至引發潛在衝突情勢，令台灣人民與區域近鄰十分不安。

此外，對於民進黨發言人簡舒培批評國民黨在國會的監督，凌濤回擊，簡議員身為民意代表對於蘇貞昌的蠻橫施政行為卻能夠置若罔聞，繼續為民進黨政府的錯誤施政擦脂抹粉，民進黨只是成為「亂騙黨」。

凌濤說，民進黨列舉一堆蔡政府「防疫成果」，也無法解釋為何民調上蔡英文、蘇貞昌最新民調雙雙跌落，民眾更因為成為「疫苗孤兒」，對蔡政府防疫政策投出不信任票，若民進黨要老王賣瓜，不妨看看全球「防疫韌性排行榜」中台灣已經跌至41名，慘輸墨西哥、埃及、奈及利亞；在日本最新的疫苗護照名單中更是看不到中華民國。

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