Toyz涉毒如中盤商　供出上游「刑期折半」！網喊不可能…原因曝光

▲劉偉健Toyz涉販毒。（圖／翻攝Toyz臉書）

記者施怡妏／綜合報導

《英雄聯盟》（LOL）電競好手劉偉健（Toyz）被檢警查獲住處藏有200顆大麻煙彈，規模宛如中盤商，若調查屬實，將判無期徒刑或10年以上有期徒刑，消息一出震驚各界，有網友表示，如果椅子（Toyz）願意把上游的名字講出來，而且確實破獲上游來源，刑期可以折半，「Toyz會有勇氣供出販毒上游嗎？」

台中地檢署緝毒組檢察官在偵辦毒品案時，有藥頭咬出上手是劉偉健。於是檢方28日指揮警方進行蒐證、搜索，果然在劉男位於新北市三重的住處查獲200顆大麻煙彈，由於持有的毒品數量很多，因此懷疑他涉嫌在網路販毒，也不排除可能是中盤商，29日將人帶回偵訊之後，當晚就向法院聲請羈押。

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檢方表示，由於劉偉健是香港人，若真的涉及二級毒品販售，可能會被判無期徒刑或10年以上有期徒刑，服刑完畢則會被驅逐出境。有網友便在PTT發文，「椅子這一蹲，低消起碼十年」，檢方目前認定椅子是中盤商，想要釣出大盤商，如果願意說出上游是誰且確實破獲，刑期可以折半，降到五年以上有期徒刑，「椅子會有勇氣把上游的名字給講出來讓檢方去抓嗎？有誰能給椅子一點勇氣呢？」

▲不少網友指出，遣返回香港後送中才是最可怕的事。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，有網友認為Toyz不會供，「很危險吧，小命會不會不保」、「蹲十年可能比較安全」、「看上遊多大尾，不過依照他個性，我覺得供出來可能性不低」、「直接拼無期吧，遣送回去會不會送中直接死刑」、「沒啥比被送中更危險」、「中國販毒死刑，送中審判就完了」。

但也有網友認為，既然都是死路一條，那不如直接說出來，「反正台灣都待不下去了，不供嗎」、「我也覺得他會供」、「以他的個性應該會吧，要死大家一起死」、「說出來，蹲完就直接送回香港」、「一定會供出來，把他送回去他就嚇死了」、「一定供啊，自身難保了誰管別人，早在算怎減輕」。