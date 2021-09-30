死敵Toyz被抓也沒補刀！統神「風度反應」鄉民respect：電競公道伯

▲張嘉航統神和劉偉健Toyz曾在2018年合照。（圖／翻攝亞洲統神-張嘉航臉書）



記者黃可昀／綜合報導

《英雄聯盟》S2冠軍選手劉偉健（Toyz）販賣二級毒品大麻遭羈押，將面臨10年以上有期徒刑或無期徒刑，先前和他發生過爭執的世仇「統神」張嘉航得知消息後，並沒有落井下石或蹭熱度，沒趁人家出事時補刀，網友們看了忍不住佩服「從昨天來看，統神真的是最有品的。」

一名網友在PTT指出，Toyz被抓以後眾多網友跑去統神那裡洗版，「昨天一堆人各種釣魚，他也沒落井下石」，反而是先前和Toyz稱兄道弟的實況主，一出事就馬上劃清界線，甚至有人趁機補踹兩腳，「不講我還以為之前跟Toyz有仇的是他們勒」，令他感嘆「只能說這圈子水很深啊！」撇除先前兩人的爭議，原PO認為「統神除了拍片懶散了點之外，他就是個如此單純的可愛胖子，也才能屹立不搖到現在。」其他網友們也在猜測，統神之後是否能夠放下爭端，到監獄探訪Toyz呢？

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▲統神跟Toyz不久前實況吵架。（圖／翻攝自YT）



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留言紛紛大讚，「至少是始終如一，也沒額外怎樣去踩，其他表面兄弟」、「統神就一直都真性情啊，只是有時候真的太無腦了才會被燒」、「看得出來統神最有品，除了沒落井下石也有表現出難過，真電競公道伯」、「統神就真的最始終如一的人」、「阿航真的表裡如一 ，雖然賴皮但很real。」

不過也有一派網友認為話說得太早，「沒有說航航不嘴啊，他仇人出事一定會講一兩句」、「依照以前那樣，如果能保自己，鐵定能咬就咬」、「確定要這麼早吹航航嗎？阿航不會嘴了嗎？」