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Toyz涉毒眾人看戲、嘲笑「沒好友幫說話」　網揭原因：真的扛不起

▲▼劉偉健Toyz涉販毒。（圖／翻攝Toyz臉書）

▲劉偉健Toyz涉販毒。（圖／翻攝Toyz臉書）

記者施怡妏／綜合報導

《英雄聯盟》S2世界冠軍、前電競選手劉偉健（Toyz）因涉嫌販毒被羈押，消息曝光引起眾人震驚，有網友好奇，Toyz好歹是前職業電競冠軍，YouTube也有69萬粉絲追蹤，人緣應該不差，但卻沒有半個人跳出來幫他說話，前員工甚至還急切割，對此，網友們點出關鍵點，「根本不想扯上關係」。

原PO在PTT發文，事情爆出來到現在也好幾個小時了，卻沒有見到半個人跳出來替Toyz講話，都是嘻笑打鬧，一邊看戲一邊嘲笑，好歹Toyz也是前職業電競冠軍，YouTube頻道也有69.4萬粉絲追蹤，也曾與許多知名網紅合作拍片，「Toyz也算交友廣泛吧，但怎麼這次沒人替他說話，Toyz做人是不是很失敗？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友認為，毒品真的不能開玩笑。（圖／翻攝自PTT）

對此，許多網友認為，關鍵點在於「因為是涉毒被逮」，大家都不會想跟毒品扯上關係，「販毒你敢挺？挺了到時也被抓去驗，販毒罪太大條了」、「販毒跟負債借錢差不多，能閃則閃」、「販毒在一些國家死刑耶，挺他的應該也一起販毒了」、「販毒到底要怎麼挺，笑死」、「連吸毒都不一定有人敢幫說話了，更不用提罪刑更重的販毒」。

據了解，台中地檢署緝毒組檢察官黃秋婷在調查毒品案時，有小藥頭咬出上手是Toyz，檢察官指揮警方蒐證後，發現Toyz涉嫌在網路販賣大麻煙彈，懷疑其是中盤商，28日指揮彰化縣警局刑大到其住處搜索，一口氣查出200顆大麻煙彈，29日遭台中地檢署羈押。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸毒有害健康！

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