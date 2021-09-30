疫情衝擊社會弱勢　前國策顧問結合蘭馨協會慨捐台中市6輛復康巴士

▲前總統國策顧問蔡鈴蘭發起捐贈台中市政府6輛復康巴士。（圖／台中市政府提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

有鑑於疫情寒冬衝擊各項社會救濟活動，前總統國策顧問蔡鈴蘭發起結合中華婦女經貿文化交流協會、財團法人蘭馨文教基金會、國際蘭馨交流協會中華民國總會等單位，將在10月2日國際蘭馨交流協會全球年會活動上，捐贈台中市政府6輛復康巴士，以服務更多需要乘坐復康巴士的身障人士，為台中市社會公益團體及弱勢族群盡一分心力。

該善心活動日前舉辦記者會，包括台中市社會局長彭懷真、總統府前國策顧問蔡鈴蘭、蘭馨總會現任總監陳淑真、前立委潘維剛、蘭馨美洲聯盟理事許新凰都出席，台中市議員黃仁、何敏誠服務處也派人到場關心。

台中市政府指出，國際蘭馨交流協會（Soroptimist International，簡稱SI）創設於1921年，為聯合國正式承認的國際非政府組織INCO公益團體，致力改善各地方以至全世界婦女與女孩的生活狀況，至今百年，全球121個國家中有蘭馨組織、會員人數達6.8萬餘人；我國在1992年由前總統國策顧問蔡鈴蘭創辦國際蘭馨交流協會中華民國總會，至今全國會員數有2000多位。

彭懷真表示，國際蘭馨交流協會在疫情嚴峻考驗下，仍積極推動社會服務和公益活動；今年截至9月底，社會善心人士及企業團體捐贈市府的小型復康巴士總數達33輛，國際蘭馨交流協會中華民國總會創會總監蔡鈴蘭這次引薦捐贈6輛，就佔了2成，他感謝蘭馨長期投入社會公益，滿足更多身心障礙者行的需求。



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