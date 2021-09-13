長年於魚池鄉修佛　三緯企業董座夫婦捐贈南投復康巴士

▲三緯企業捐贈南投縣2部復康巴士，造福弱勢（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣人口流失、老化嚴重，身心障礙者也達3萬3600人，加上幅員遼闊，交通接送需求量很高，常因車輛不足讓部分民眾無法預約到車接送服務；長期於魚池鄉修佛的三緯企業股份有限公司董事長陳國昇夫婦，日前特地捐贈縣府2台復康巴士，希望能造福更多行動不便身心障礙人士或獨居老人等弱勢民眾。

南投縣長林明溱7日代表接受陳國昇夫婦捐贈的復康巴士，除回贈感謝狀肯定其善心義舉，他也特別感謝居中牽線的南林尼僧苑如慧法師及見寧法師、立法委員許淑華、馬文君、縣長特助林儒彬等人協助促成這樁美事。

陳國昇夫婦來自台中市，但長期為魚池鄉南林尼僧苑的修法居士，陳國昇表示，每年公司都會捐款成立獎助學金，幫助魚池鄉弱勢兒童，也曾多次捐贈復康巴士給台中市政府；此次在師父及許立委的牽線下，捐給南投縣2部復康巴士，把資源投注在更有需要的偏鄉，他承諾明年若仍行有餘力，還會再捐贈復康巴士給南投。

縣府社會及勞動處指出，目前全縣有20輛復康巴士，除南投市配置4輛、草屯鎮及埔里鎮各配置3輛，餘鄉鎮各配置1輛；縣府也配合中央長期照顧十年2.0計畫，針對縣內失能老人開辦專屬的交通接送服務，委託27個民間社福團體營運，計有90輛車，去年11月起也擴增「社區式服務交通接送」，協助長輩往返日間照顧中心、托顧家庭、巷弄長照站、文化健康站、失智社區服務據點及輔具中心，今年上半年高達2萬7379趟次。



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