公車運量減少73%　北市府投入3.2億補助復康巴士、公車

▲柯文哲。（圖／北市府提供）



記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎疫情對台北市復康巴士、公車業者造成衝擊。台北市政府為此投入3.2億元補助，復康巴士5至7月每車補助8萬元、聯營公車5至7月每車補助7萬9000元。

台北市公共運輸處19日表示，台北市復康巴士有328輛，主要是提供身心障礙者的乘車服務，5月16日至6月30日的疫情期間，運量下降超過70%，趟次大幅下降致復康業者營運產生嚴重衝擊，台北市政府於疫情期間（5至7月）提出下列措施協助業者度過難關。

台北市公共運輸處指出，原本補助金額以每車每月補助1萬元為原則，自今年5月15日三級警戒，每車每月加碼補助至3萬元，合計(5-7月)每車補助8萬元，復康巴士補助總金額為2624萬元。

此外，台北市政府也針對聯營公車提出紓困方案。台北市公共運輸處表示，聯營公車今年5月16日至5月31日間公車總運量約490萬186人次、平均日運量約30萬6262人次，比較今年1至4月之平均日運量約116萬1,592人次，減少逾73%，另推估今年5至7月總營收，估計業者5至7月期間營收減少約10億元，對公車營運造成相當大的衝擊，台北市政府於疫情期間（5-7月）提出下列措施協助業者度過難關。

台北市公共運輸處指出，針對台北市聯營公車路線營業車輛，以每車每月補助8000元為原則，自今年5月15日三級警戒，每車每月加碼補助至3萬元，合計(5-7月)每車補助7萬9,000元；另外，台北市聯營公車運價核算不減扣車廂外廣告收入 （40%），公車補貼總金額為2.9億元。

台北市公共運輸處強調，將持續了解復康巴士和公車營運情形，並透過紓困措施協助業者降低此次疫情的衝擊及影響。