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糖尿病近年高速遽增！醫曝抵抗糖尿病不再是老年人專利

▲▼糖尿病,家族病史,飲食文化,醣易輕,苦瓜胜肽,紅麴,心血管疾病。（圖／醣易輕提供）

【企劃特輯】

台灣罹患糖尿病人口每年逐漸上升，近年糖尿病調查數據發現，40歲以下的糖尿病患者比例逐年攀升，致病因素除了遺傳家族病史之外，也與現代社會高油高糖的飲食文化、缺乏規律運動的習慣、學業或工作壓力等等有關，糖尿病已經成為台灣的國民病。

家族遺傳　影帝、資深藝人都逃不過
日前事業再創高峰的金鐘某影帝，已罹患糖尿病11年，健康狀況也亮起了紅燈。他曾自曝：自己已罹患糖尿病11年，卻一直沒有回診，結果一回診就讓醫師傻眼，測量值竟超出標準值一倍。其實演藝圈中有許多資深藝人也都飽受糖尿病所苦。醫師也提醒，糖尿病患者會發生其他的合併症，因積極改變飲食習慣，謹慎控糖，不再喝飲料。
▲▼糖尿病,家族病史,飲食文化,醣易輕,苦瓜胜肽,紅麴,心血管疾病。（圖／醣易輕提供）

▲醫師提醒，糖尿病患者會發生其他的合併症，因積極改變飲食習慣，謹慎控糖，不再喝飲料。

糖尿病的兩大剋星　雙管齊下才能達到改善糖尿病的效果
醫師表示：紅麴和苦瓜胜肽是糖尿病的兩大剋星，同時食用可以達到加乘效果，遠比單方苦瓜胜肽更有用。「苦瓜胜肽」可以幫助身體正常吸收葡萄糖，讓醣類穩定的代謝，不囤積在身體；「紅麴」可以減少血液中的脂肪、讓混濁的血液變得清澈，並疏通堵塞的血管。紅麴和苦瓜胜肽雙管齊下同時調整醣類吸收和疏通血液，才能真正達到改善糖尿病的效果。
▲▼糖尿病,家族病史,飲食文化,醣易輕,苦瓜胜肽,紅麴,心血管疾病。（圖／醣易輕提供）

▲醣易輕有紅麴和苦瓜胜肽，能有效控制血糖

苦瓜胜肽加紅麴 改善糖尿病、預防心血管疾病
研究單位試驗證實「苦瓜胜肽」可以幫助身體正常吸收葡萄糖，讓醣類穩定代謝，不囤積在體內，這幾年苦瓜胜肽相關產品大受歡迎，成為糖尿病救星，但許多營養師提醒：「苦瓜胜肽」必須加上「紅麴」協同作用，才能達到更好的降血糖功效，成分中少了紅麴這一味效果會差很多。

除了對抗糖尿病，苦瓜胜肽加紅麴除了能夠降低空腹血糖值、飯後血糖值、有效控制糖化血色素，同時還有降三酸甘油脂、總膽固醇的效果；日常食用苦瓜胜肽加紅麴保養，除了大幅降低罹患糖尿病風險，對心血管疾病也有極佳的預防效果。
▲▼糖尿病,家族病史,飲食文化,醣易輕,苦瓜胜肽,紅麴,心血管疾病。（圖／醣易輕提供）

▲苦瓜胜肽加紅麴雙管齊下，大幅降低罹患糖尿病風險，對心血管疾病也有極佳的預防效果。
▲▼糖尿病,家族病史,飲食文化,醣易輕,苦瓜胜肽,紅麴,心血管疾病。（圖／醣易輕提供）

▲醣易輕苦瓜胜肽、紅麴皆有多國專利。


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關鍵字：

糖尿病家族病史飲食文化醣易輕苦瓜胜肽紅麴心血管疾病

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