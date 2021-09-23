糖尿病有望治癒！中研院找到逆轉關鍵　取代胰島素成新標靶藥

▲中研院研究團隊發現Pdia4， 有望治癒糖尿病。（圖／pixabay）

記者崔至雲／台北報導

糖尿病兩千年來無法被治癒，主因是在發病過程中患者的胰島細胞數量和功能的喪失。糖尿病患者最後僅能倚靠施打胰島素維生。中央研院院農業生物科技研究中心研究員楊文欽研究團隊，發現蛋白雙硫異構酶（Pdia4 負責調控胰島細胞），在疾病模式小鼠中，可抑制胰島衰竭並逆轉糖尿病，未來有望成為糖尿病藥物的全新標靶。

依國健署統計，全台約有2百萬人罹患糖尿病，若惡化到胰島素分泌不足，終生都必須打胰島素，目前仍無可治癒糖尿病的藥物與治療方式。

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楊文欽研究團隊首先發現Pdia4主要表達在胰島細胞，過度營養會增加它在人和鼠胰島細胞內的表達量，在疾病模式小鼠中，Pdia4 基因的剔除能減輕疾病鼠的糖尿病和胰島衰竭，也會降低血糖、糖化血色素和活性氧化物 (ROS) ，並增加胰島素分泌，更重要的是Pdia4基因剔除會治癒糖尿病。相反，Pdia4 的過度表達則會加劇小鼠的糖尿病和胰島細胞病變。

▲中研院楊文欽團隊發現Pdia4， 可望治癒糖尿病。（圖／中研院提供）

研究顯示，Pdia4 通過調節胰島細胞中 ROS 產生路徑，增加ROS含量，造成胰島細胞衰竭和糖尿病。更進一步，研究發現 Pdia4 抑制劑（PS1的先導化合物）能抑制胰島細胞衰竭和逆轉糖尿病。

因此，楊文欽說明，他們鑑定Pdia4為全新糖尿病藥物標靶，其抑制劑具治癒糖尿病的潛力。 PS1屬市場首見糖尿病小分子，已經完成臨床前試驗。該研究已刊登在權威國際期刊《EMBO分子醫學（EMBO Molecular Medicine ）》。