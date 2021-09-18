龍邵華精瘦+運動+清淡飲食　醫曝「2關鍵沒做」陷猝死風險

▲台中市茂盛醫院家醫科醫師呂昀珊認為，龍邵華猝死是因為罹患糖尿病卻沒有定期回診。（圖／茂盛醫院提供）

記者鄧木卿／台中報導

日前猝死的藝人龍邵華被懷疑是因糖尿病引發心肌梗塞，台中市茂盛醫院家醫科醫師呂昀珊認為，龍邵華是被自己的身形輕瘦、定期運動及飲食控制所誤解，其實只要長期患有糖尿病卻沒有按時回診監控血糖，就可能發生心血管疾病、中風或猝死的憾事，全台約有230萬糖尿病患者，發生心血管疾病風險是正常人的5倍，不可不慎。

年近70歲的龍邵華，一向保持精瘦身材，號稱每天做40下伏地挺身，因為患有糖尿病，所以太太都準備清淡便當，呂昀珊指出，龍邵華以為自己有做嚴格飲食控制並規律運動，就已控制好糖尿病的病情，其實他是嚴重誤解了，而且他沒有戒煙；更要命的是，也沒有定期回診監控血糖變化，才會引發心肌梗塞等心血管疾病而猝死的憾事。

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呂醫師強調，糖尿病的控制包含藥物監控、生活型態、飲食控制和運動，每一項都不能偏廢，一旦發現罹患糖尿病之後，病人的胰臟功能只有正常人的一半，光靠飲食控制是不夠的，一定還要服用藥物、定期追蹤血糖指數，才能得到良好的控制，而且，糖尿病在後期會出現代謝不良，甚至暴瘦，所以光看體重是不能代表什麼，此外，監測血糖中的「糖化血色素」也是重要的指標，從「糖化血色素」還能預測病人未來罹患心血管疾病的風險，糖化血色素若在10以上，其死亡率是一般正常人的5倍以上。

台灣罹患糖尿病的人口突破230萬人，65歲以上者估計高達115萬人，也就是每100人就有10人是糖尿病患者，其中5人是長者，此外，另有590萬人是處在糖尿病前期而不自知，且國內出現患者「年輕化」的趨勢，20歲以下糖尿病者人數在過去10年來大幅增加4成，顯見台灣人不論老少，身體糖化引發疾病的狀況已經嚴重拉警報，但只要初患病者能把握前10年的治療黃金期，好好服藥、監控血糖，就能延緩胰臟的壽命，好讓胰島素正常分泌。

呂昀珊還說，很多患者以為抽煙跟糖尿病沒什麼關係，其實大錯，因為抽煙會提高心肌梗塞的風險，所以這可能也為老煙槍的龍邵華埋下禍根，不論煙癮有多大、多小，一天是抽1根煙，還是抽10根，其引發的「心肌梗塞」風險都是一樣的，而且戒煙至少要超過10年以上，才能讓此風險降到跟一般人相同。

至於糖尿病患者如何應景過秋節又不踩雷？呂昀珊建議，糖尿病患者最好只吃半顆，或切小塊再與家人分食，才不會有食用過量的問題，尤其是廣式月餅的糖份高達2至3碗飯，即10至12份的糖量，所以一顆下肚，當餐糖量一定爆表，同時，吃月餅時最好搭配開水，無糖茶飲次之，才不會增加身體的負擔。

此外，糖尿病患者可以放膽吃烤肉嗎？呂說明，肉類主要成份是蛋白質，不是糖類，但問題是出在烤肉上塗的醬汁，因為它不只是高鈉，還含有大量糖份，所以食用前也要注意醬汁少量取用，或是沾肉前先稀釋，以避免增加糖份的吸收，或是用生菜或蔬菜將肉包夾起來後一起食用，讓纖維質延緩人體對糖份的吸收，是糖友吃秋節烤肉的好用妙招。

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